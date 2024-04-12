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Интерфакс-АВН

Финляндия изучает варианты размещения войск НАТО на своей территории

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Морские пехотинцы США во время учений в Финляндии
Морские пехотинцы США во время учений в Финляндии.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Lance Cpl. Maxwell Cook

Хельсинки. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Финляндия изучает возможности размещения войск Североатлантического альянса и действий союзных сил на своей территории.

"У нас нет решений по этому поводу, но мы рассматриваем разные варианты: будь то расширенные учебные мероприятия, ротационная модель или другие виды деятельности", - заявил в четверг порталу Yle новый командующий финскими Силами обороны генерал-лейтенант Янне Яаккола (Janne Jaakkola).

"У Финляндии есть относительно сильные силы обороны, и в настоящее время нет острой необходимости в войсках. Но это не исключено", - отметил командующий.

Он добавил, что в настоящее время разрабатываются планы, как НАТО будет организовывать свою командную структуру и как союзные силы могут действовать в Финляндии. В связи с этим рассматривается вопрос о том, должна ли Финляндия иметь войска из других стран НАТО. Дискуссия на эту тему будет сосредоточена на структуре командования и на том, как НАТО готовится к операциям на севере.

Яаккола сказал, что "непосредственной военной угрозы для Финляндии нет", развитие во многом зависит от ситуации на Украине.

Портал отмечает, что Финляндия - это единственная страна, в которой на постоянной основе нет войск из других стран НАТО. До сих пор она не обращалась с просьбой о постоянном присутствии войск из других стран.

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Финляндия
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