Rheinmetall заключила контракт на сборку в Австралии ББМ "Боксер" для ВС Германии

ЦАМТО, 11 апреля. Компания Rheinmetall 10 апреля подписала с властями Австралии контракт на производство 123 бронемашин "Боксер" в версии транспортера тяжелого вооружения (Schwerer Waffentrager Infanterie).

Эти машины будут произведены в Австралии и экспортированы в Германию. Это самая крупная экспортная продажа продукции военного назначения Австралии в Германию.

Закупка бронемашин осуществляется на основе заключенного правительствами Австралии и Германии соглашения. Rheinmetall ранее в марте 2024 года объявила о подписании с властями Германии контракта стоимостью 2,7 млрд. евро на поставку 123 новых ББМ "Боксер", включая техническое обслуживание и ремонт. Соответствующий контракт на их производство сейчас заключен в Австралии.

Управляющий директор Rheinmetall Defense Australia Натан Пойнер подтвердил, что поставки ББМ планируется начать в 2025 году, а первая бронемашина австралийского производства будет поставлена заказчику в 2026 году.

Транспортер тяжелых вооружений создан на базе бронированной разведывательной машины "Боксер" (CRV) ВС Австралии, которая также поставляется компанией Rheinmetall. Бронемашина с колесной формулой 8x8 будет оснащена двухместной башней Lance с 30-мм автоматической пушкой MK30-2 компании Rheinmetall, которая также установлена на БМП "Пума" ВС Германии. Кроме того, машина получит многоцелевой ракетный комплекс ("mehrrollenfahiges leichtes Lenkflugkorpersystem" или MELLS), который позволит бронемашине бороться с танками.

Как заявил председатель правления Rheinmetall AG Армин Паппергер, для ускорения поставок в производстве будут задействованы не только немецкие, но и австралийские предприятия сети Rheinmetall.

Предназначенные для Бундесвера ББМ будут собираться на мощностях Центра передовых технологий в сфере военной техники (MILVEHCOE) в Редбэнке (Квинсленд), вместе с БРМ для ВС Австралии.

В Австралии Rheinmetall является одним из ведущих поставщиков техники для ВС страны. В дополнение к 211 ББМ "Боксер", поставляемым в рамках проекта Land 400 Phase 2 (133 из них в варианте CRV), компания также поддерживает парк более чем из 2900 грузовых машин HX ВС Австралии.

Как сообщал ЦАМТО, 20 марта 2024 года бюджетный комитет парламента Германии одобрил предложение о покупке ББМ на сумму 1,94 млрд. евро. Одновременно было одобрено предложение о предоставлении в течение 5 лет услуг обслуживания стоимостью около 750 млн. евро.

21 марта 2024 года Rheinmetall подписала с ВС Германии контракт на поставку транспортеров тяжелого вооружения (Schwerer Waffentrager Infanterie). В рамках соглашения ВС Германии получат до 123 новых бронемашин, которые станут важным элементом формируемых "средних сил". Стоимость контракта, включая обслуживание, составляет около 2,7 млрд. евро. Ожидается, что предсерийная ББМ будет поставлена в этом году. Поставки серийных бронемашин планируется начать в 2025 году и завершить в 2030 году.