"Вектор направлен именно туда". Против кого будет дружить Байден и Кисида

Эксперт Корнеев: Японии не нужен полноценный военный союз с AUKUS
В ходе переговоров лидеров Японии и США речь будет идти о расширении военно-технического сотрудничества, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik Константин Корнеев.
Вопросы сотрудничества в оборонной сфере входят в повестку визита в США премьера Японии Фумио Кисиды.
Кисида находится с государственным визитом в Соединенных Штатах. 10 апреля состоится саммит лидеров Японии и США, а 11 апреля Кисида выступит перед американским конгрессом.
Ранее представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США заявил, что по итогам переговоров Байдена и Кисиды планируется принять решения в области обороны, безопасности и координации вооруженных сил.
Также в СНБ сообщали, что оборонное объединение США, Великобритании и Австралии AUKUS начнет консультации с Токио о возможном участии Японии в проектах продвинутых вооружений.
В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН, японист Константин Корнеев высказал мнение, что сближение Токио с AUKUS продолжится.
В то же время, по его словам, речь о формальном вступлении Японии в объединение не идет.
При этом сотрудничество с США в военной сфере будет усиливаться, продолжил он.