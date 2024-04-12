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РИА Новости

"Вектор направлен именно туда". Против кого будет дружить Байден и Кисида

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Флаги США и Японии в Токио. Архивное фото
Флаги США и Японии в Токио. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Koji Sasahara

Эксперт Корнеев: Японии не нужен полноценный военный союз с AUKUS

В ходе переговоров лидеров Японии и США речь будет идти о расширении военно-технического сотрудничества, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik Константин Корнеев.

Вопросы сотрудничества в оборонной сфере входят в повестку визита в США премьера Японии Фумио Кисиды.

Кисида находится с государственным визитом в Соединенных Штатах. 10 апреля состоится саммит лидеров Японии и США, а 11 апреля Кисида выступит перед американским конгрессом.

Ранее представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США заявил, что по итогам переговоров Байдена и Кисиды планируется принять решения в области обороны, безопасности и координации вооруженных сил.

Также в СНБ сообщали, что оборонное объединение США, Великобритании и Австралии AUKUS начнет консультации с Токио о возможном участии Японии в проектах продвинутых вооружений.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН, японист Константин Корнеев высказал мнение, что сближение Токио с AUKUS продолжится.

В то же время, по его словам, речь о формальном вступлении Японии в объединение не идет.

"Полноценный военный союз Японии не слишком нужен по двум причинам. Во-первых, военно-техническое сотрудничество Японии и США – это и так что-то очень близкое к полноценному военному союзу, это уже многие десятилетия длится, фактически с момента окончания Второй мировой войны. Япония и так – "непотопляемый авианосец США". Скорее речь идет об оптимизации этой структуры, о создании какого-то прообраза объединенного командования наподобие того, что создано в Южной Корее. Ну и вторая причина – внутри японская повестка меняется, позиции Кисиды внутри страны шатки, его реформы не сработали, недовольство большое, и он с осторожностью будет любые решения принимать", – считает Корнеев.

При этом сотрудничество с США в военной сфере будет усиливаться, продолжил он.

"То, что вектор направлен именно туда и то, что это будет обсуждаться, – это точно... Речь будет идти о расширении военно-технического сотрудничества, о том, как Японии и США отвечать на то, что они считают растущей угрозой для себя в Азиатско-Тихоокеанском регионе – со стороны Китая, Северной Кореи и России", – сказал Корнеев.
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Страны
Австpалия
Великобритания
Китай
КНДР
Россия
США
Япония
Проекты
Авианосец
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