"Смешали с землей". Какого российского оружия больше всего боятся в ВСУ

Офицер ВС РФ: новая тактика российских войск помогла освободить Авдеевку

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости, Андрей Игорев. Российская армия ведет активное наступление на Часов Яр к западу от Артемовска. Передовые части уже закрепились на окраинах и готовятся к штурму этого города. Чтобы лишить ВСУ возможности держать оборону, авиация применяют тактику, хорошо зарекомендовавшую себя в боях за Авдеевку.

Ключ к обороне

Перед тем, как штурмовым подразделениям удалось ворваться на территорию Авдеевки, российские бомбардировщики несколько недель "обрабатывали" тяжелыми авиабомбами укрепления ВСУ, окружающие город. За 10 лет Украина потратила на них миллиарды долларов. Залитые бетоном траншеи и бункера, соединенные ходами сообщения, подземные укрытия для бронетехники, долговременные огневые точки позволяли противнику чувствовать себя в относительной безопасности под огнем артиллерии.

Военный инженер группировки войск "Центр" Центрального военного округа (ЦВО) в Авдеевке Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

"Без превосходства в воздухе мы бы годами бились лбом об эту стену, - рассказал РИА Новости офицер центральной группировки войск Денис. – Именно бомбардировщики оказались ключом к украинской обороне. Бомбы смешали с землей все их укрепления, а обороняться в хрущевках противник не решился. Он отступил из города, а мы совершили рывок и на его плечах вошли Ласточкино, Тоненькое, Орловку и Семеновку. В итоге, ВСУ удалось отодвинуть более чем на восемь километров. И наши войска продолжают продвигаться на запад".

Офицер особо отметил эффективность фугасных (ФАБ) и объемно-детонирующих (ОДАБ) авиабомб. Они не только обладают большой разрушительной мощью, но и оказывают на противника серьезное психологическое воздействие.

Это подтверждают и многие пленные украинские военнослужащие. Даже бывалые солдаты признают, что российские авиаудары – самое страшное, что им довелось пережить.

Новый подход

Массированное применение стало возможным после того, как в войска массово пошли УМПК – универсальные модули планирования и коррекции. Каждый состоит из складных крыльев и модуля спутникового наведения, которые устанавливаются на авиабомбу. Нововведение позволяет метать боеприпас с высокой точностью на удалении около 50-60 километров от цели, что позволяет экипажу бомбардировщика выполнять сброс, не входя в зону действия вражеской ПВО. А бомба сама летит, куда нужно.

УМПК оснащаются фугасные авиабомбы ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500, содержащие 100, 220 и 700 килограмм взрывчатого вещества соответственно. Для сравнения, масса ВВ в 203-миллиметровом осколочно-фугасном снаряде ЗВОФ34 для самой мощной в мире самоходной пушки 2С7 "Пион" составляет около 18 килограмм.

Таким образом, по своей разрушительной силе ФАБы на порядки превосходят боеприпасы ствольной артиллерии и сравнимы по этому показателю с оперативно-тактическими ракетами. В войсках эти боеприпасы называют "чугунием" - из-за чугунного корпуса бомб.

Если ФАБы наиболее эффективны против укреплений и фортификаций, то объемно-детонирующие ОДАБы лучше всего работают по пехоте и легкобронированной технике. Модулями УМПК оснащаются, по большей части, ОДАБ-500 с массой взрывчатого вещества около 200 килограмм. Принцип их действия отличается от "чугуния". При столкновении с препятствием такая бомба моментально распыляет вокруг себя облако взрывоопасной топливовоздушной смеси, которая затем подрывается инициирующим зарядом и выжигает все в радиусе 300 метров.

Однако главные плюсы ФАБов и ОДАБов скрываются не тактико-технических характеристиках, а в их массовости. С советских времен этих авиационных боеприпасов на складах осталось много. А недорогие модули планирования и коррекции позволяют быстро превратить устаревшие, казалось бы, бомбы в дальнобойное высокоточное оружие.