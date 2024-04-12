Антонов призвал США отказаться от заявлений, чреватых рисками эскалации

Посол РФ в Вашингтоне также отметил, что режим президента Украины Владимира Зеленского находится в агонии

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. США необходимо отказаться от безответственных заявлений, чреватых рисками непредсказуемой эскалации. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ, касавшийся высказываний помощника главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер и главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи.

"Администрации США необходимо отказаться от безответственных заявлений, чреватых рисками непредсказуемой эскалации. Очевидно, что режим [украинского президента Владимира] Зеленского в агонии", - заявил Антонов, слова которого приводит пресс-служба российского диппредставительства.

По словам дипломата, заявления Уолландер и Каволи о стремлении США нанести РФ "стратегическое поражение", а также их высказывания по вопросу принадлежности Крыма свидетельствуют о том, что "местные чиновники не унимаются и подзуживают обезумевший киевский режим на новые преступления". Антонов подчеркнул, что "особенно циничными выглядят действия ВСУ против гражданского населения". "Данные факты являются очередным подтверждением вовлеченности американских вооруженных сил в конфликт за тысячи километров от Америки, конфликт, губительно действующий на престиж, мощь и влияние Вашингтона на международную безопасность", - заявил российский посол.