США и Япония разработают низкоорбитальную систему слежения за ракетами

Также стороны заявили, что углубят сотрудничество в области подготовки астронавтов

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Япония совместно разработают низкоорбитальную спутниковую систему слежения за ракетами. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которое было принято по итогам их переговоров в Вашингтоне. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.

"Мы также объявляем о двустороннем сотрудничестве в рамках создания низкоорбитальной спутниковой системы слежения за ракетами, в том числе гиперзвуковых летательных аппаратов, в возможной кооперации с американскими производителями", - указано в документе.

Кроме того, лидеры двух стран приветствовали подписание соглашения об освоении лунной поверхности, в рамках которого Токио направит на поверхность спутника Земли луноход, а Вашингтон обеспечит отправку на Луну двух японских астронавтов. Страны углубят сотрудничество в области подготовки астронавтов.

На совместной пресс-конференции по итогам встречи Байден объявил, что японские астронавты присоединятся к будущим американским космическим миссиям, а один из них станет первым неамериканцем, который высадится на Луне.