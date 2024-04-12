Экс-спецпредставитель США: договоры в сфере безопасности не гарантируют Украине защиту

При этом Курт Волкер назвал соглашения Киева с союзниками "позитивным шагом"

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, которые власти Украины подписали со странами-союзниками, не несут никаких юридических обязательств и не являются гарантиями безопасности для Киева. Об этом в интервью украинскому телеканалу "Рада" сообщил бывший спецпредставитель США по Украине (2017-2019) и экс-представитель США при НАТО (2008-2009) Курт Волкер.

"Я всегда думаю о Будапештском меморандуме [подписанном Россией, Украиной, США и Великобританией в 1994 году]. Что было не так с Будапештским меморандумом? Он не был юридически связывающим. <...> Что мы видим с этими двусторонними гарантиями безопасности теперь, они по большей части такие же. Они не имеют юридических обязательств, они не гарантии безопасности, они заверяют, что есть конкретные меры, иногда к ним привязывают временные ограничения, но так же нет юридического обязательства стать на защиту Украины", - сказал он.

В то же время Волкер считает, что соглашения Украины с союзниками - это "позитивный шаг", который, однако, не заменит Киеву возможности стать членом НАТО. "И это хороший механизм связи до того момента, когда Украина получит приглашение присоединиться к НАТО", - утверждает экс-спецпредставитель США.

5 декабря 1994 года в Будапеште Россия, Украина, США и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Украина получила международные гарантии безопасности в обмен на присоединение к ДНЯО и разоружение. Она с распадом СССР занимала третье место в мире по количеству ядерных зарядов и средствам их доставки после США и России. Гарантами безопасности выступили РФ, США и Великобритания, позже к ним присоединились Франция и Китай.

Страны Группы семи на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года заявили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. Такие договоры Украина уже подписала с Великобританией, Германией, Данией, Италией, Канадой, Нидерландами, Финляндией и Францией. Они заключены на 10 лет. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в этих соглашениях нет речи о "гарантиях", но лишь констатируется то, что и так делается союзниками Киева, и ничего сверх этого никто не обещает.