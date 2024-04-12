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Стало известно о четырехкратном росте спроса в России на защиту от дронов

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Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press.

Bloomberg: в РФ в 4 раза вырос спрос на защиту от дронов на фоне атак Украины

Российские нефтегазовые, горнодобывающие и иные промышленные предприятия активно закупают системы защиты на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно изданию, в России за последний год спрос на системы защиты от атак беспилотников вырос в четыре раза. Уточняется, что около трети тендеров на такую продукцию разместили предприятия нефтегазовой отрасли, 28 процентов приходятся на долю промышленных, еще 10 процентов — горнодобывающих.

При этом, по оценкам Bloomberg Economics, России удалось как минимум удвоить производство такого оборудования с начала конфликта. Отмечается, что в 2023 году российские власти потратили на средства радиоэлектронной борьбы по меньшей мере 1,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в России с начала 2024 года значительно вырос спрос на средства противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), в частности устройства линейки «Серп».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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