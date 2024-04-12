Эксперт: возможно, Украина уже проиграла (Forsvarets Forum, Норвегия)

Forsvarets Forum: норвежские военные уверены в скором крахе ВСУ

Украина уже проиграла в противостоянии с Россией, пишет Forsvaret Forum со ссылкой на военных экспертов. Они отмечают, что в случае прорыва российские войска могут стремительно окружить и сокрушить противника — как они уже однажды сделали это с войсками нацистской Германии.

Подполковник Трюгве Смидт отмечает, что русские имеют превосходство в артиллерии и в воздухе. Линии обороны Украины могут рухнуть, если Запад не упрочит поддержку Киева. А майор Амунд Усфлатен допускает, что Украина обречена на поражение, если необходимая поддержка не поступит в срок.

Сегодня Россия превосходит Украину по огневой мощи на поле боя и постепенно добивается успеха. Если необходимая Киеву поддержка не поступит вовремя, отмечают эксперты, это может означать, что Украина обречена на поражение.

По мнению подполковника и научного сотрудника Норвежской военной академии Трюгве Смидта, сегодня в пользу русских сложилось несколько факторов. Во-первых, у них значительное превосходство в артиллерии — судя по сводкам и донесениям, они дают залпов от пяти до десяти раз больше, чем ВСУ.

Во-вторых, Россия обладает превосходством в воздухе и каждый день сбрасывает на украинские силы сотни планирующих бомб.

"На практике это означает, что украинцев разносят на части", — говорит он.

Превосходящая боевая мощь русских позволяет им перехватить инициативу и продвигаться вперед. По мнению Смидта, украинцы должны как-то отреагировать и использовать резервы, чтобы дать отпор.

В феврале этого года ВСУ сдали Авдеевку. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил Би-би-си, что причиной этого послужила, в том числе, нехватка боеприпасов. Сдача этого города считается крупнейшим сдвигом на линии фронта с тех пор, как российские войска взяли Артемовск (Бахмут) в мае 2023 года.

Обладание Авдеевкой позволяет контролировать районы вокруг Донецка — благодаря возвышенностям, которые также дают возможность наладить снабжение большого участка фронта.

Оборона может посыпаться

Задержка поставок артиллерийских боеприпасов со стороны НАТО принесла русским ощутимое преимущество. Чтобы защититься от современных планирующих бомб, Украине необходимы средства ПВО большой дальности. Единственное, что может переломить ситуацию, — это батареи ПВО "Пэтриот" и военные самолеты с ракетами "воздух-воздух" большой дальности. Этим требованиям, по мнению Смидта, отвечают истребители F-16.

Он предвидит мрачную картину для Украины, если Запад не сможет оказать значительную и своевременную поддержку (то есть в течение месяца или двух), и приводит в пример аналогичные ситуации времен Первой и Второй мировых войн, которые показывают: украинская оборона может рухнуть на одном или даже нескольких фронтах.

"Если оборона посыплется, то это будет серьезно. Рубежи ВСУ ослабнут. Если русским удастся создать мобильный и оперативный резерв, то они добьются прорыва. А это будет означать, что цифры потерь с украинской стороны окажутся уже не сопоставимыми, а в четыре-пять раз выше", — говорит Смидт.

Он говорит, что если русские добьются прорыва на одном или нескольких участках фронта, то они смогут сделать то же самое, что уже сделали однажды с немцами в конце Второй мировой. Тогда им удалось прорвать немецкие позиции, окружить войска противника и уничтожить значительную их часть. Такой сценарий не сулит Украине ничего хорошего, говорит он.

"Это значит, что ВСУ будут оттеснены так далеко, что никогда не смогут вернуть свои позиции", — говорит Смидт.

Военные потери Украины

Масштабы военных потерь обеих сторон на Украине покрыты завесой тайны. В августе прошлого года газета The New York Times со ссылкой на американские источники оценила украинские потери примерно в 70 000 убитыми и от 100 000 до 200 000 ранеными.

В декабре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с февраля 2022 года российские войска убили или ранили 383 000 украинских солдат.

Русские учатся

По словам преподавателя Норвежской военной академии и эксперта по наземным силам и обычным вооружениям России майора Амунда Усфлатена, наступательные операции русских направлены в основном на достижение превосходства на местах.

Он полагает, что русские осознали, что большая концентрация сил на данном этапе стала практически немыслимой из-за возможности украинцев вести постоянное наблюдение и наносить удары на тактическую глубину с использованием беспилотников, артиллерии, высокоточного оружия, спутниковых технологий и средств радиоэлектронной борьбы.

"Именно поэтому они сосредотачивают боевую мощь не в пространстве, а во времени. Иными словами, чаще проводят меньшие атаки и тем самым достигают сопоставимого эффекта без большой концентрации силы", — говорит Усфлатен.

Кроме того, этот подход поддерживается массированным огнем и обширным использованием средств РЭБ. Но это занимает много времени. При этом тактика русских подразумевает обширное применение шквального огня еще и для снижения потерь личного состава.

"Основную работу у них делает артиллерийский огонь, а не пехота", — говорит Усфлатен.

Русские понесли тяжелые потери, но Усфлатен предполагает, что после катастрофы на харьковском фронте осенью 2022 года они попытались компенсировать потери за счет "расходных" категорий. Под ними Усфлатен понимает заключенных и мобилизованных.

"Я считаю, что им во многом удается держать потери „под контролем“ — то есть сохранять боеспособность даже при высоких потерях и даже наступать", — говорит он.

Применение ядерного оружия

Поскольку это конфликт современных промышленных держав, решающее значение имеет количество доступных ресурсов, говорит Усфлатен. Он считает, что нет никаких сомнений в том, что Запад, даже если взять одну лишь Европу, значительно превосходит Россию по экономическому, технологическому и промышленному потенциалу. Кроме того, он подчеркивает, что в Европе нет недостатка в желающих предоставить Украине необходимую поддержку.

Но тем не менее парадокс, по мнению Усфлатена, состоит в том, что мы не можем преобразовать этот превосходящий потенциал в производство необходимых ресурсов, особенно артиллерийских боеприпасов и зенитных ракет, которые могут решить исход конфликта. Хотя на данный момент фронты относительно стабильны, он считает, что важно отдавать себе отчет в том, что решающее значение имеют запасы ресурсов.

Усфлатен говорит, что если ситуация примет нежелательный оборот, то Украина, таким образом, может быть обречена на проигрыш на поле боя в течение нескольких месяцев, — и мы ничего не сможем с этим поделать, потому что не смогли наладить производство ключевых элементов. Поэтому мы не можем рассчитывать, что Украина получит всю необходимую поддержку, если она потребуется.

"Это может означать, что Украина уже проиграла, даже если прямо сейчас такого ощущения не возникает, — говорит он. — Когда украинские силы больше не смогут сдерживать российский натиск, будет уже слишком поздно. Мы можем вмешаться, но это наверняка будет означает мировую войну — которая с большой вероятностью станет ядерной".

Автор: Стефан Петтерсен (Stephan Pettersen).