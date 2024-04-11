Эволюция снабжения войск: современные подходы и технологии.

Характеристики современных БПЛА позволяют вести разведку и уничтожать цели не только тактическом, но и на оперативном уровне. В частности, опыт СВО показал, как FPV-дроны способны решать задачи, по полной изоляции переднего края или даже целого поля боя.

Еще полгода назад, казалось чем-то немыслимым массовое применение дронов на дальностях свыше 30 км, при этом оборудованных камерами ночного видения и тепловизорами. Однако появление мощных ретрансляторов, современных аккумуляторов, развитие нейросетей и адаптация к работе в условиях противодействия радиоэлектронной борьбы, военные инженеры сделали невозможное возможным.

При этом, реалии современного боя таковы, что наряду с оперативностью проведения боевых операций на первый план выходят маскировка. Здесь стоит понимать, что из-за появления современных систем РЭБ, РЭР и РЛР вся электроника, включая дроны, видна на десятки километров. В то же время спутниковая разведка позволяет проводить непрерывное наблюдение за целями практически в реальном времени, после чего дальнобойная артиллерия наносит удары. Важно понимать, что помимо конечной точки приземления дрона, «светится» и сам оператор БПЛА. На уничтожение последних обе стороны конфликта не жалеют целого пакета РСЗО «Град».

Учитывая вышесказанное, военным, понимая важность непрерывного снабжения подразделений всем необходимым, приходится применять дополнительные меры повышения живучести подразделений. Однако они существенно увеличивают плечо снабжения подразделений. В связи с этим все большую популярность получают наземные беспилотные системы. Теперь на бездушные машины возложены одни из самых сложных, а порой и попросту невыполнимых для человека задач – подвоз на ЛБС боеприпасов, продовольствия, а также вывоз раненых с передовой.

В контексте ситуации в зоне СВО, современные FPV-дроны обладают способностью атаковать колонны военной техники, передвигающиеся ночью по полевым дорогам на расстоянии более 10-15 км от переднего края. Важно осознавать, что по сравнению с другими методами, такими как разведка, наведение артиллерии и непосредственное поражение, использование дронов-камикадзе представляется более выгодным. Это обусловлено как экономией времени на уничтожение колонн техники и отдельных военнослужащих, так и экономией артиллерийских боеприпасов.

С другой стороны, вопрос обеспечения войск на переднем крае в современном высокотехнологичном бою остается крайне актуальным. Если речь идет о тактической глубине 15-20 км, которая подвергается массированным артобстрелам противника, и полностью контролируется беспилотной авиацией, то применение роботизированных беспилотных комплексов со средствами их маскировки становится важным и эффективным способом обеспечения.

В настоящее время на Донбассе ВС РФ активно используются беспилотные аппараты БР-1, БРГ-1, «Елис» и других. Помимо указанных задач их используют для минирования местности. Более того, улучшение этих комплексов идет непрерывно. Так, часть беспилотников получили искусственный интеллект с технологией машинного зрения, что позволяет выполнять боевые задачи автономно. При этом, запас хода данных машин составляет почти 80 км на одной зарядке, а нагрузка составляет впечатляющие 400 кг.

Однако главной проблемой остается дальность их действия, которая составляет для БР-1 и БРГ-1 порядка 1 км, а для «Елис» до 2 км. Понятно, что добиться максимальной дальности работы можно при наличии сети ретрансляторов. Если маршрут известен, то модуль может автоматически двигаться по точкам с наиболее устойчивой связью. Кроме того, управлять аппаратами можно как с земли, так и с квадрокоптера.

Также важно отметить актуальность использования средств маскировки от тепловизионных средств противника. Так, компания HiderX разрабатывает маскировочный костюм, который размывает силуэт и обеспечивает надежную защиту от тепловизионных устройств, используемых ВСУ. Принцип действия накидки заключается в экранировании температуры окружающей среды от объекта, что позволяет эффективно маскировать не только военнослужащих, но и сами беспилотные наземные комплексы.

Подводя итог, отметим, что украинский конфликт – это в первую очередь сочетание позиционной и маневренной обороны с опорой на населенные пункты. Сегодня он подразумевает не только высокую интенсивность боя с использованием передовых технологий в области беспилотных авиационных, надводных и наземных комплексов, организации системы разведки, но и своевременную адаптацию применения различных ВВСТ под меняющиеся формы и способы вооруженной борьбы в целом. Поэтому, нам белорусам, в эти непростые времена стоит тщательно изучать этот опыт, говоря о вопросах военной логистики и снабжения войск.

Сергей Острына