В погоне за оружием Польша и Прибалтика забыли про людей.

На сегодняшний день в непосредственной близости от Беларуси и России в рамках операций блока НАТО и США, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих объединённых вооружённых сил Североатлантического альянса и американской армии. Данная группировка имеет более одной тысячей единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и миномётов, 235 самолётов и вертолётов. Как недавно отметил президент Беларуси, «всё это говорит как минимум о демонстрации силы».

Кроме того, напомним, что на территории стран Северной и Восточной Европы проводятся крупнейшие за последние 40 лет учения НАТО Steadfast Defender-24, в которых участвуют около 90 тысяч военнослужащих самого агрессивного военного блока в мире.

«Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать», – так охарактеризовал складывающуюся обстановку Александр Лукашенко, выступая перед силовиками в феврале текущего года.

Стоит также напомнить, что коллективный Запад не отказался и от попыток дестабилизации обстановки в Беларуси в целях создания условий для «цветной революции» (или внутреннего вооружённого конфликта), задействовав при этом подготовленных в польских, литовских и украинских лагерях боевиков белорусского происхождения с крайне радикальными националистическими (нацистскими) взглядами.

В свою очередь, в ответ на милитаризацию региона и откровенные провокации со стороны НАТО оба субъекта Союзного государства предпринимают соответствующие меры. Например, в Беларуси, учитывая беспрецедентно близкое к госгранице расположение военного контингента альянса, для охраны белорусских рубежей привлечены не только пограничники, но и другие силовые органы. Так, воинские части и подразделения оперативных командований прикрывают западные и северо-западные рубежи страны. На южной границе соответствующие задачи выполняют силы специальных операций. Не остаются в стороне соединения и воинские части региональной группировки войск России и Беларуси, развёрнутые на белорусской территории ещё осенью 2021 года.

В целях недопущения дестабилизации социально-политической обстановки внутри страны Комитету госбезопасности, как ситуативному координатору действий силового блока, предписано повысить эффективность государственной системы реагирования на акты терроризма со стороны террористических организаций и незаконных вооружённых формирований. Основной упор при этом делается на доработку алгоритмов действий субъектов системы реагирования и на слаженности действий приданных подразделений

Немало сделано для защиты данных критической информационной инфраструктуры Беларуси. Так, например, подписан соответствующий Указ президента («О кибербезопасности»), в котором закреплены основные направления создания национальной системы обеспечения кибербезопасности. Оперативно-аналитическим центром (ОАЦ) в этом году впервые проведена тренировка с силами обеспечения национальной безопасности Беларусь.

Кроме того, в республике продолжают реализовываться мероприятия по «зачистке» информационного пространства от радикальной составляющей.

Примечательно, что наряду с реагированием на внешние угрозы и обеспечением контроля ситуации внутри страны, основные усилия белорусских властей направлены на сохранение поступательного и устойчивого развития государства и общества. Приоритетами в этом процессе определены сохранение достойного уровня благосостояния и спокойного, мирного уклада жизни населения.

В то же время, если обратить внимание на обстановку в сопредельных странах-членах ЕС и НАТО, а также Украины, то можно убедиться в том, что их руководство сегодня не брезгует ущемлять в правах собственное население, клеветать на оппонентов и устраивать этнические чистки. Приоритетом при этом ставятся милитаризация и политика белорусо-русофобии.

В Латвии, например, силовыми методами подавляется право на свободу выражения мнения и право на свободу собраний. Власти этой страны проводят целенаправленную политику усиления цензуры, лишая население возможности получения информации из альтернативных источников. В частности, в прошлом году было заблокировано белорусское телевидение и новостной портал belta.by. А 18 марта текущего года Национальный совет по электронным СМИ Латвии заблокировал девять сайтов, в числе которых и белорусские – www.sb.by и ont.by. В целом же социальные сети и СМИ подвергаются цензуре, к их пользователям и владельцам применяют административные и уголовные санкции.

Вместе с тем, латвийские власти потворствуют ежегодному проведению шествия бывших легионеров СС. Нередко в марше участвуют и представители местных правящих партий, главным образом праворадикального толка. Латвия – единственная страна в мире, в которой вопреки приговору Нюрнбергского трибунала, а также многочисленным международным актам, включая ежегодно принимаемую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию «О борьбе с героизацией нацизма», продолжают открыто чествовать эсэсовских преступников, чьи руки запятнаны кровью тысяч ни в чем неповинных мирных граждан.

Не лучшим образом обстоят дела с правами человека в Литве, где с противниками нацизма не церемонятся в принципе. Показательный пример – случай с политиком Вячеславом Титовым. Летом 2018 года Вячеслав Титов, тогда еще депутат Горсовета Клайпеды, усомнился в необходимости устанавливать мемориал «лесному брату» Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Титова обвинили по трем статьям УК Литвы – оскорбление памяти усопшего, разжигание розни и оправдание советской агрессии. Политик был оштрафована на 12 тысяч евро.

И это всего лишь отдельные примеры ущемления прав граждан на фоне того, как власти прибалтийских республик превращают милитаризацию своих стран в самоцель существования. Если в нормальной ситуации политические лидеры развивают оборонную сферу в ответ на реальные угрозы и исходя из материальных возможностей их государств, то современная Прибалтика в последнее время на такие «мелочи» внимания не обращает.

Например, президент той же Литвы Гитанас Науседа недавно снова актуализировал тему привлечения на военные нужды кредитных средств и денег, полученных за счет специальных налогов. То, что взятые государством кредиты, придётся отдавать потом обычным литовцам, ни Науседу, ни других представителей истеблишмента Литвы не волнует.

Кроме того, в Литве в экстренном порядке переписывают законодательство ради того, чтобы власть получила новые возможности при «сотрудничестве» с предприятиями военпрома. Изменяются законы «Об инвестициях», «О земле», «О территориальном планировании» и «О строительстве». Получается, что власти страны жертвуют собственными законодательными ограничениями для того, чтобы запустить в страну иностранных производителей оружия и боеприпасов — в частности, немецкий концерн Rheinmetall.

Известно, что в 2024 году Литва намерена потратить на военные нужды 2,77% ВВП — это около 2 миллиардов евро. В дальнейшем, к 2030 году оборонный бюджет страны должен вырасти до 3% ВВП, что будет равняться 2,84 миллиарда. К слову, в 2014 году Литва тратила на оборону всего 321 миллион евро. То есть почти в девять раз меньше. Но дело в том, что за эти десять лет абсолютно ничего страшного в сфере безопасности Литвы так и не произошло. А вот граждан, которым не хватает денег даже на еду, стало значительно больше. По данным последних опросов, с этой проблемой сейчас сталкивается более 14% жителей республики.

По мнению специалистов, в этом нет ничего удивительного с учетом общего экономического спада. По итогам 2023 года в Литве рухнули и ВВП, и внешняя торговля. Есть уже и первые данные по динамике литовского промышленного производства в 2024 году: в феврале данный показатель снизился на 3%.

Социально-экономическая и политическая ситуация в Литве один в один копирует состояние дел в других странах «Трибалтийских Вымиратов». При этом руководство этих республик, на которые никто за всё время их «независимости» не нападал и которые являются членами НАТО, обещающего им неприкосновенность, не занимаются ни проблемами промышленности и торговли, ни наличием у граждан денег на еду и прочими «неудобными» вопросами. Потому как гораздо выгоднее и интереснее осваивать миллиарды, выделяемые на оборону от «угрозы с Востока».

К сожалению, приходится констатировать, что продолжение подобной деятельности со стороны как прибалтийских, так и польских политиков приведут только к дальнейшей эскалации обстановки в регионе, и вместе с тем к падению уровня благосостояния граждан этих государств, что чревато непредсказуемым последствиям.

Владимир Вуячич