В РГУ созданы металлотрикотажные ткани для космической отрасли

Созданы металлотрикотажные ткани для космической отрасли

Исследователями из РГУ им.Косыгина разработана технология массового выпуска металлотрикотажных тканей в виде сетеполотен, связанных из специальной металлической проволоки. Они отличаются гибкостью, легкостью и прочностью. Данные ткани не переплетаются и не зацепляются друг за друга, свободно растягиваются и отличаются хорошим отражением электромагнитных волн.

Подобные материалы широко применяются в крупноразмерных антеннах, которыми оснащаются спутники-ретрансляторы, а также в целях размещения различного оборудования на внешних поверхностях космических аппаратов. К примеру, параболические антенны из сетеполотен используются на модификациях российских телекоммуникационных спутников семейства «Луч-5». По словам руководителя проекта Никиты Заваруева, разработанный ими металлотрикотажный материал состоит из разных типов петель. За счет изменения их формы, а также способов соединения и размеров, достаточно легко можно менять прочность сетеполотен, отражающую способность и другие характеристики. Также уточняется, что данная ткань выполняется из проволоки, имеющей толщину от 15 до 20 мм. При этом в основе самой проволоки лежат сплавы, включающие вольфрам, молибден и другие тугоплавкие металлы, а сверху проволока покрывается золотом для повышения отражающего эффекта.

Макс Антонов