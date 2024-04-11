НАСА выбрало трех претендентов на строительство лунохода для миссии «Артемида»

Луноход

В НАСА выбрали три частных компании: Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab, которые будут соревноваться за право построить луноход для миссии «Артемида». К нему предъявляют особые требования — это устройство нового типа, которое должно проработать на Луне огромное время. Поэтому на его создание выделили $4,6 млрд и 10 лет.

Требования к луноходу весьма жесткие. Среди них: способность двигаться по пересеченной местности и выдерживать длительный контакт с лунным реголитом без повреждений. Предельно большой грузовой отсек, который также будет использоваться для монтажа оборудования, чтобы луноход работал как полевая лаборатория. Наличие современной системы связи и навигации, возможность работы в экономном режиме и функция автопилота. Последнее – самое сложное.

Луноход

Согласно плану миссии «Артемида», селенавты будут пребывать на Луне вахтами. Луноход им нужен для ускоренного перемещения, а также транспортировки оборудования и собранных минералов. А чтобы машина не простаивала между вахтами, через удаленный доступ ее будут сдавать в аренду тем, кто хочет провести эксперименты или просто изучить Луну. Поскольку управление на таком удалении не простое, нужен автопилот. Пока что компании представили концепции луноходов. Им выделят фиксированные суммы и два года на разработку конструкции и документации. Если НАСА все устроит, проект перейдет на следующий этап. В финале победитель сможет отвезти действующий прототип на Луну, чтобы испытать его в реальных условиях. Если все увенчается успехом, то постройка лунохода начнется ориентировочно в 2039 году.

Луноход

Александр Мартыненко