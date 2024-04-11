ВСУ сбросили химоружие с фосфором и адамситом у Клещеевки в ДНР

Источники в силовых структурах РФ сообщили РИА Новости и ТАСС, что украинские военные сбрасывают с беспилотников стеклянные колбы с отравляющим веществом. По оценке экспертов, это может быть белый фосфор или адамсит. Оба вещества способны поражать легкие и замедлять частоту сердечных сокращений.

Украинские военные применили химическое оружие в районе Клещеевки на Артемовском направлении в ДНР. Об этом сообщили российские государственные агентства со ссылкой на источники в силовых ведомствах РФ.

"Симптомы: кашель, ожог верхних дыхательных путей", - говорится в сообщении. Уточняется, что украинские войска сбрасывали боеприпасы в виде стеклянных колб с отравляющим веществом с беспилотников.

На видеозаписи, предоставленной российскими силовиками, поясняется, что колбу сбрасывают на позиции, после чего она разбивается и химикат вступает в реакцию и окисляется, образуя ядовитое облако. Для отравления достаточно сделать несколько вдохов. Российские силовики рекомендовали относиться с осторожностью к любым незнакомым предметам, не прикасаться к ним и не пытаться их разрушить.

О каком оружии идет речь

Согласно заключению эксперта, которое приводит РИА Новости, в составе боеприпаса обнаружен газ, который вызывает раздражение слизистых оболочек человека. Предположительно, это белый фосфор (вещество известно как М-15). Этот химикат может вызвать кашель и ожоги верхних дыхательных путей.

По данным ТАСС, вещество в колбе может быть адамсит - боевое отравляющее вещество, также раздражающее верхние дыхательные пути. Помимо этого, его применение приводит к замедлению частоты сердечных сокращений, повышению давления и внезапной остановке дыхания.

"В районе Клещеевки зафиксировано применение химического оружия со стороны ВСУ. Может применяться адамсит (DМ) - отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако", - пишет агентство.

Украина готовилась к провокации с химоружием

О том, что Украина может устроить провокацию с использованием химического оружия, ранее заявлял постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин. В интервью "Известиям" он рассказал, что в настоящее время высока вероятность того, что Киев нарушит международные нормы ведения войны. По его словам, Украина, имея поддержку со стороны западных стран, чувствует свою безнаказанность и попытается провести провокацию, включая возможное использование химического оружия.

"Киевский режим на постоянной основе применяет против российских военнослужащих разного рода самодельные боеприпасы, гранаты, снаряженные отравляющими субстанциями, а также емкости с неизвестными химикатами", - говорил он.

О подготовке ВСУ применить на фронте так называемый "особый химический пояс" сообщали и в Минобороны. 19 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Украина при поддержке Запада разрабатывает новую тактику ведения боевых действий, которая подразумевает применение химического оружия. Согласно плану украинских властей, "особый химический пояс" должен затруднить наступление российских войск.

Геннадий Свидригайлов