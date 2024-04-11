Байден: японский астронавт вместе с американцами высадится на Луне

По словам президента США, Токио и Вашингтон подтвердили научные и образовательные связи

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Японские астронавты присоединятся к будущим американским космическим миссиям, один из них высадится на Луне. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам переговоров в Белом доме.

"Мы [на переговорах] подтвердили научные и образовательные связи между Японией и Соединенными Штатами. <...> Японские астронавты присоединятся к будущим американским миссиям, а один из них станет первым неамериканцем, высадившимся на Луну", - отметил глава государства.

Как заявила ранее вашингтонская администрация, речь идет о "крупном соглашении в вопросе исследования Луны", в рамках которого Японское агентство аэрокосмических исследований выступит "полноценным партнером" Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.