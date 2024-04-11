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Под Артемовском уничтожили робота ВСУ от производителя Abrams

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Кадр: Telegram-канал Mash
Кадр: Telegram-канал Mash.

Mash: ВС России уничтожили роботизированную платформу MUTT ВСУ ударом FPV-дрона

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили роботизированную платформу Multi-Utility Tactical Transport (MUTT) производства США. Машину передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) для испытаний в зоне специальной военной операции, сообщил Telegram-канал Mash.

«Эксклюзивную американскую роботизированную машину-носильщика MUTT уничтожили на артемовском направлении. Ее ВСУ передали для испытаний в зоне СВО. Как видите, неудачных», — говорится в сообщении.

Машину обнаружили бойцы подразделения «Черные волки». Позже ее уничтожили ударом FPV-дрона. Робота разработал производитель танков Abrams — компания General Dynamics Land Systems.

MUTT предназначен для поддержки спешившихся пехотных подразделений — машина может перевозить оборудование и раненых. Грузоподъемность робота с колесной формулой 8х8 составляет около 540 килограммов. Машина может работать в режиме дистанционного управления и в полуавтономном. В режиме минимального вмешательства оператора MUTT двигается с помощью полуавтономной системы управления, использующей инерциальную навигацию и GPS.

Ранее в апреле стало известно, что российские саперы применили робота «Скорпион» для снятия растяжек в ходе разминирования Авдеевки. Колесная машина получила штанги и плуги для траления.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Скорпион
Компании
General Dynamics
Минoбороны РФ
Проекты
GPS
Робот
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