Байден заявил о намерении США, Японии и Австралии сформировать совместные структуры ПВО и ПРО

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский президент Джо Байден в среду заявил, что США, Япония и Австралия намереваются вместе развивать противовоздушную и противоракетную оборону.

"Я рад объявить, что впервые Япония, США и Австралия создадут архитектуру совместной противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой.

По его словам, также США нацелены на трехсторонние военные учения с Японией и Британией и на подключение Токио к сотрудничеству с партнерством AUKUS - в составе США, Британии и Австралии - в сфере военных технологий.