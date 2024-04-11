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Интерфакс-АВН

Байден заявил о намерении США, Японии и Австралии сформировать совместные структуры ПВО и ПРО

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Заявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский президент Джо Байден в среду заявил, что США, Япония и Австралия намереваются вместе развивать противовоздушную и противоракетную оборону.

"Я рад объявить, что впервые Япония, США и Австралия создадут архитектуру совместной противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой.

По его словам, также США нацелены на трехсторонние военные учения с Японией и Британией и на подключение Токио к сотрудничеству с партнерством AUKUS - в составе США, Британии и Австралии - в сфере военных технологий.

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Страны
Австpалия
США
Япония
Проекты
Военные учения
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