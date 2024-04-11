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Система бережливого производства позволила ОДК сэкономить более полумиллиарда рублей

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Объединенная двигателестроительная корпорация
Объединенная двигателестроительная корпорация.
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Внедрение проектов по развитию производственной системы с применением принципов бережливого производства позволило предприятиям Объединенной двигателестроительной корпорации сэкономить 539 млн рублей за 2023 год. Итоги развития производственной системы в рамках всей ОДК подвели на базе «ОДК-Пермские моторы».

Цель работы по выстраиванию эффективной производственной системы ОДК – создание условий для оптимизации производственных процессов, что позволяет создавать новые и развивать существующие мощности предприятий корпорации. Для достижения минимальной себестоимости продукции при оптимальном производственном цикле необходимо не только оснащать производственные подразделения современным технологическим оборудованием, но и организовывать работу в соответствии с принципами бережливого производства. Также важно устранять ограничивающие факторы производственной деятельности, продолжать работу по организации эффективного рабочего пространства и повышению культуры производства.

«Каждый работник должен оценивать свою деятельность в контексте получения экономического результата. В 2023 году мы подтвердили экономический эффект от внедрения проектов развития производственной системы в размере 539 миллионов рублей. Для выполнения плана производства и ремонта двигателей в 2024 году все предприятия ОДК должны продолжить системную работу по выявлению и устранению узких мест в проектах с экономическим эффектом», – подчеркнул директор по производству ОДК Валерий Теплов.

Проекты, уже завершенные на предприятии «ОДК-Пермские моторы», показали значимые результаты по увеличению пропускной способности механического и механосборочного цеха. Измеримым итогом стало повышение выработки, а также годовой рост выпуска продукции и снижение времени простоя оборудования. Еще два проекта – в ремонтном и механосборочном цехе показали рост производственных показателей.

«Проектные команды предприятия добились результатов благодаря устранению ограничивающих факторов на производстве без значительных финансовых затрат. Проекты «Импульс развития» дают возможность для поиска эффективных решений, в том числе благодаря приглашению в рабочие группы экспертов с других предприятий», – сообщил директор по развитию производственной системы «ОДК-Пермские моторы» Андрей Ушаков.

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Компании
ОДК УК
Пермские моторы
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