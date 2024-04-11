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ТАСС

В Конгрессе назвали провокацией слова Блинкена о членстве Украины в НАТО

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи озвучил позицию НАТО о том, что Киев присоединится к альянсу, когда будут выполнены все необходимые условия

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Конгрессмен Скотт Дежарле (республиканец от штата Теннеси) назвал провокацией заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина со временем станет членом Организации Североатлантического договора (НАТО).

"Я хотел бы узнать ваше мнение об объявлении, которое на прошлой неделе сделал госсекретарь Блинкен, о том, что Украина рано или поздно станет членом НАТО. Выглядит как очень провокационное заявление", - сказал законодатель на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. На слушаниях присутствовали помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

В ответ на слова конгрессмена Уолландер заявила, что политика США с 2008 года подразумевала, что Киев однажды присоединится к НАТО, а заявление Блинкена повторяет давнюю позицию Вашингтона. "Мы сосредоточили наши двусторонние отношения, а также работу, которую мы проводим с нашими союзниками по НАТО, на том, чтобы подвести Украину не только к стандартам членства НАТО, но и членства в Евросоюзе, поскольку это стремление украинского народа", - сказала она.

Каволи, в свою очередь, озвучил позицию НАТО о том, что Украина присоединится к альянсу, когда будут выполнены все необходимые условия. "Я бы добавил с позиции НАТО, что единая политика всех 32 стран-участниц заключается в том, что когда придет время и когда все союзники согласятся, Украина станет членом альянса, но эти два условия являются важной частью позиции НАТО, и они еще не были выполнены", - отметил генерал.

Выступая 2 апреля на пресс-конференции, госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что Украина со временем войдет в НАТО, вопрос упирается лишь в подготовку ясной дорожной карты. По словам главы внешнеполитического ведомства США, участники саммита НАТО летом уделят большое внимание обсуждению перспектив приема Украины в альянс, "совершенно конкретно" обсудят, как можно подготовить упомянутую дорожную карту. Ее же Блинкен назвал "мостом, необходимым для того, чтобы Украина стала членом НАТО".

Как сообщила 13 февраля постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, блок не собирается направлять Украине приглашение на вступление в свои ряды на саммите в Вашингтоне. Эта встреча намечена на 9-11 июля.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. НАТО приняла 11 июля 2023 года итоговое заявление саммита в Вильнюсе, в котором выразила уверенность в том, что будущее страны в альянсе. Приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, "когда союзники придут к согласию и будут выполнены [поставленные Киеву Западом] условия", говорилось в документе. Вероятных сроков приема не называлось. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение к НАТО невозможно, пока Украина находится в состоянии конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по вопросу о получении приглашения в альянс. Он предупреждал, что возможное вступление Украины будет иметь крайне негативные последствия для европейской безопасности и потребует от России твердой реакции. 

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Россия
США
Украина
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