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Военное обозрение

На Рыбинском водохранилище начались полноценные испытания судна на воздушной подушке «Хаска-10»

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Источник изображения: topwar.ru

Судостроительное предприятие "Рыбинская верфь" выполнило спуск судна на воздушной подушке "Хаска-10" на ледовое покрытие Рыбинского водохранилища, тем самым запустив полный цикл испытаний, которые начнутся со швартовых, а завершатся сдаточными. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Калашников".

9 апреля 2024 года на Рыбинском водохранилище начались испытания судна на воздушной подушке скегового типа с гибкими скегами (СВПГС) проекта 03660 "Хаска-10". Судно самостоятельно совершило сход на ледовое покрытие водохранилища с максимальной скоростью 30 узлов, после чего совершило разворот, возвращение и заход на берег. Как пояснили в концерне, "Хаска-10" начинает полноценные испытания.

О начале испытаний данного судна сообщалось еще в 2022 году, но потребовались дополнительные работы над ним и доводка. По-видимому, все работы завершились. Судно разрабатывает "Рыбинская верфь" совместно с Крыловским государственным научным центром по заказу Минпромторга России в рамках программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы".

Источник изображения: topwar.ru

Заявленная грузоподъемность - 10 тонн, экипаж - 3 человека, всего людей на борту - 12, автономность - 3 суток, дальность плавания - 400 миль. Ширина/длина габаритная - 13,6/23,7 метра, высота - 7,9 метра, полное водоизмещение - 46,2 тонны, мощность главного двигателя - 2 х 1500 л.с.

Ранее данной разработкой заинтересовались и военные, они рассматривают "Хаски-10" в качестве всепогодного транспортера грузов и техники в условиях Крайнего Севера и других местах, где отсутствует необходимая инфраструктура. Судно может передвигаться по любой поверхности, в любых климатических условиях.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ЦНИИ им. Крылова
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