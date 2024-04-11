США готовятся разместить новейшие тактические ядерные бомбы B61-12 на британской базе Лейкенхит

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Исторически Соединенные Штаты и Великобритания тесно сотрудничали в разработке ядерного оружия, начиная со взаимодействия в рамках Манхэттенского проекта. С 1960-х годов американцы начали регулярно размещать ядерное оружие в Соединенном Королевстве. Эта практика продолжалась до 2008 года, когда США вывезли около 110 ядерных бомб B61 с базы Королевских ВВС в Лейкенхите — той самой базы, которая, как предполагается, вскоре получит новейшее американское тактическое ядерное оружие B61-12.

На этой британской базе в настоящее время эксплуатируются истребители F-15E Eagle и истребители последнего поколения F-35A Lighting II, которые могут нести ядерные бомбы. В январе 2024 года газета The Telegraph сообщила о планах США хранить ядерное оружие в Лейкенхите впервые за 15 лет. Ядерное оружие будет находиться в подземных хранилищах, расположенных внутри укрытий для самолетов.

Вашингтон, не изменяя своим привычкам, действует как «хозяин мира». Великобритания – это, очевидно, начало планов США по увеличению точек хранения своего ядерного оружия. При этом повсеместно американцы не перестают напоминать другим ядерным державам о «нераспространении».

Размещение ядерного оружия является удобной лазейкой для гарантий Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Хотя некоторые страны-участницы ДНЯО не являются государствами, обладающими ядерным оружием, и не могут развивать свои собственные программы создания ядерного оружия, они могут хранить на своей территории оружие, размещенное государствами, обладающими ядерным оружием. Традиционно ядерные державы осуществляли полный контроль над своим арсеналом, например, размещая ядерное оружие на совместных базах.

Но хотя этот контроль существует в качестве гарантии, размещение ядерного оружия как средство позирования поднимает вопрос о том, в чем разница между «размещением» и «распространением». Если недавнее решение США о перемещении ядерного оружия в Соединенное Королевство отвечает краткосрочным соображениям безопасности, оно может усилить американскую практику размещения ядерного оружия в других странах — практику с потенциально вредными последствиями для долгосрочных целей нераспространения.

Как и в случае с секретностью в 2008 году, Соединенные Штаты вновь официально не прокомментировали свое недавнее изменение позиции в отношении повторного размещения ядерного оружия в Соединенном Королевстве. Как заявил представитель Министерства обороны Великобритании по поводу решения США:

По-прежнему давняя политика Великобритании и НАТО заключается в том, чтобы ни подтверждать, ни отрицать наличие ядерного оружия в конкретном месте.