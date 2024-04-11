У России достаточно сырья для вооружений, заверил "Ростех"

"Ростех": у России не предвидится проблем с сырьем для различных вооружений

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. У России достаточно сырья для изготовления различных вооружений, проблем с ним не предвидится, заявил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко.

"Благодаря слаженным действиям российских организаций недропользования мы не испытываем проблем со стратегическим сырьем, из которого делают танки, самолеты, гаубицы, автоматы и так далее. И таких проблем не предвидится в будущем", – сказал Евтушенко в рамках выставки "Россия" на пленарной сессии "Недропользование для стабильного будущего: эпоха возрождения".

Предприятия госкорпорации производят широкую номенклатуру вооружений, военной и специальной техники. В том числе боевые самолеты и вертолеты, танки, БМП и различную бронетехнику, системы РЭБ и комплексы ПВО, системы связи, оперативно-тактические ракетные комплексы и противотанковые комплексы, гаубицы, РСЗО, огнеметные системы и боеприпасы к ним, стрелковое оружие.

Большая часть образцов вооружения из линейки, выпускаемой "Ростехом", на сегодняшний день задействована в зоне проведения специальной военной операции на Украине.