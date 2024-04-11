В Пентагоне заявили, что ВСУ уступают России по огню артиллерии в пропорции 5 к 1

По словам главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, ВСУ вынуждены нормировать боеприпасы

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. США оценивают, что Украина из-за нехватки оружия и боеприпасов уступает сейчас России по огню артиллерии в пропорции пять к одному. Такие данные привел главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

По его словам, ВСУ вынуждены нормировать боеприпасы. "Теперь они уступают российской стороне по количеству выстрелов в пропорции один к пяти. Так что россияне выпускают в пять раз больше артиллерийских снарядов по украинцам, чем украинцы способны выпустить в ответ", - сказал Каволи, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Это <...> превратится в десять к одному в течение [ближайших] недель. Мы не говорим о месяцах, мы не рассуждаем гипотетически", - подчеркнул американский военачальник. "Опять-таки, я бы хотел изложить детали за закрытыми дверями, но мы говорим о неделях", - повторил генерал.