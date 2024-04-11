Ростех считает, что в РФ нет и не будет дефицита сырья для производства танков и самолетов

Исполнительный директор корпорации Олег Евтушенко сообщил об этом в рамках выставки "Россия" на пленарной сессии "Недропользование для стабильного будущего: эпоха возрождения"

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Дефицита стратегического сырья для производства танков, пушек, самолетов и другого вооружения в России нет и не предвидится, сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

"Благодаря слаженным действиям российских организаций недропользования мы не испытываем проблем со стратегическим сырьем, из которого делают танки, самолеты, гаубицы, автоматы и так далее. И таких проблем не предвидится в будущем", - приводят слова Евтушенко в пресс-службе Ростеха. Там уточнили, что Евтушенко сообщил об этом в рамках выставки "Россия" на пленарной сессии "Недропользование для стабильного будущего: эпоха возрождения".