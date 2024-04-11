Россия продолжает расширять производство тактических ракетных комплексов "Искандер-М" (Military Watch Magazine, США)

MWM: увеличение производства "Искандеров" привело к большим потерям ВСУ

Увеличение производства ракет для ОТРК "Искандер-М" позволило российским военным чаще применять это оружие и наносить сдвоенные удары по ВСУ, пишет MWM. В результате потери украинских сил на передовой значительно выросли, отмечается в статье.

Российское государственное предприятие по производству ракетных систем “КБ Машиностроения” (КБМ) продолжает расширять выпуск тактических баллистических ракет ближнего радиуса действия 9К720 для комплекса “Искандер-М” значительно возросшими темпами с учетом нужд спецоперации, поскольку страна крепит свой арсенал, даже используя эти средства в значительных количествах на украинском театре. Главный конструктор “КБ Машиностроения” Валерий Кашин по этому поводу заявил, что “ракеты производятся в гораздо бóльших количествах, чем в предыдущие годы”.

Темпы поставок в 2023 году были в несколько раз выше, чем в предыдущие годы, при этом генеральный директор КБМ Сергей Питиков на форуме “Армия-2023” в августе прошлого года отметил, что поставки “выросли в несколько раз”. Выпуск аналога 9К720 воздушного базирования — выпускаемой на тех же производственных линиях баллистической ракеты “Кинжал” — также увеличился практически в пять раз. Увеличение поставок ракет 9К720 позволило российским подразделениям использовать их гораздо обширнее и наносить сдвоенные удары, значительно увеличив потери среди украинских передовых частей.

В состав каждой бригады “Искандер-М” входит 51 единиц техники, в том числе 12 самоходных пусковых установок (СПУ), 12 транспортно-заряжающих машин с погрузочным краном (ТЗМ), 11 командно-штабных машин (КШМ), 14 машин жизнеобеспечения (МЖО) для размещения личного состава, один пункт подготовки информации (ППИ) и одна машина регламента и технического обслуживания (МРТО).

Каждая из таких бригад может развернуть одновременно 48 ракет и быстро перевооружиться, если находится рядом с ракетными хранилищами. Бригада разделена на три батальона, в каждом из которых по две батареи с двумя пусковыми установками. Несмотря на широкое применение с самого начала боевых действий в феврале 2022 года, “Искандер-М” получил новую огласку 9 марта, уничтожив самый дорогостоящий военный объект Украины — американский ракетный комплекс MIM-104 “Пэтриот” — а также советскую систему ПВО С-300 под Донецком. Ликвидация этих крайне ценных и дефицитных средств в арсенале ВСУ открыла путь к более активному применению в регионе российской авиации.

Параллельно с расширением производства комплексов “Искандер-М” ряд источников, в том числе в правительстве США, отмечали, что Россия еще больше увеличила свои возможности по нанесению ударов баллистическими ракетами малой дальности за счет приобретения северокорейских систем KN-23 (информация не подтверждена надежными источниками. – Прим. ИноСМИ). По ряду характеристик и внешнему виду они похожи на “Искандер-М”, но имеют значительно бóльшую дальность действия, а в случае более крупного варианта KN-23B — еще и бóльший боевой заряд.