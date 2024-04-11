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ТАСС

Призвавшего действовать как в Хиросиме конгрессмена США призвали посетить этот город

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Август 1945 года. Жители города Хиросимы, пострадавшие от ядерной бомбардировки
Август 1945 года. Жители города Хиросимы, пострадавшие от ядерной бомбардировки.
Источник изображения: © РИА Новости, Овчинников

В конце марта Тим Уолберг выступил за то, чтобы Вашингтон действовал в связи с конфликтами на Украине и в секторе Газа, как в Хиросиме и Нагасаки

ТОКИО, 10 апреля. /ТАСС/. Члена Палаты представителей Конгресса США Тима Уолберга, который предложил решить конфликт на Украине и в секторе Газа "как в Хиросиме и Нагасаки", призвали отказаться от своих слов и посетить эти города, чтобы пообщаться с пережившими американские атомные бомбардировки. Соответствующее обращение направил ему Совет префектуры Хиросима по запрещению атомных и водородных бомб.

"Неуместно использовать Хиросиму и Нагасаки в качестве метафоры скорого завершения войн или спасения большого количества людей", - сказал на пресс-конференции представитель организации Тадатоси Акиба, который ранее был мэром Хиросимы. Его слова привело местное телевидение. Совет, как отмечается, направил Уолбергу письмо, в котором потребовал отказаться от своих заявлений, а также посетить Хиросиму и Нагасаки, чтобы пообщаться с пережившими американские атомные бомбардировки.

В конце марта Уолберг выступил за то, чтобы Вашингтон действовал в связи с конфликтами на Украине и в секторе Газа, как в Хиросиме и Нагасаки. По его мнению, США "не должны тратить ни цента на гуманитарную помощь" в секторе Газа. "Должно быть как Нагасаки и Хиросима. Закончить побыстрее", - привела его слова газета The Washington Post. "То же самое должно быть на Украине", - добавил конгрессмен.

Эти слова вызвали острую критику, после чего конгрессмен пояснил, что не выступал за применение ядерного оружия, а лишь "использовал метафору для выражения того, что Украине и Израилю нужно победить как можно скорее, не подвергая опасности американских военных". По мнению Акибы, проблему представляет само по себе использование трагедии Хиросимы и Нагасаки в качестве метафоры "быстрого завершения войны", в основе чего лежат два неверных тезиса, которыми США оправдывают атомные бомбардировки.

"Многие этого, возможно, не знают, однако многие американцы до сих пор верят в оправдание [33-го] президента США [Гарри] Трумэна после атомной бомбардировки. Оно состоит из трех тезисов, и заявления Уолберга основаны на них. Первый [тезис гласит, что] война началась с нападения [Японии] на Перл-Харбор; второй - что войну удалось быстро закончить, сбросив атомные бомбы; третий - что в результате были спасены жизни 250 тыс. американских солдат и 250 тыс. японцев", - написал он ранее в своем блоге, отметив, что первый из этих тезисов верный, однако второй и третий - нет.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. 

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