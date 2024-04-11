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ТАСС

Самолеты Ту-142 Севфлота отрабатывают поиск подлодок "противника" в Баренцевом море

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Противолодочный самолет Ту-142
Противолодочный самолет Ту-142.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Отмечается, что учения будут проходить в двухстороннем формате. В качестве условного противника задействованы несколько экипажей подводных лодок Севфлота

МУРМАНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Дальние противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота отрабатывают поиск подводных лодок условного противника на учениях в Баренцевом море. Тренировка пройдет с применением оружия в закрытом для гражданского судоходства и полетов авиации районе, сообщили в пресс-службе флота.

"Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 из состава смешанного авиационного корпуса Северного флота выполняют тактические приемы поиска подводных лодок и слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств в полигонах боевой подготовки Северного флота над акваторией Баренцева моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учения будут проходить в двухстороннем формате. В качестве условного противника задействованы несколько экипажей подводных лодок Севфлота.

"После выполнения задач по слежению за подводными лодками, экипажи противолодочных самолетов отработают применение комплексов противолодочного вооружения. Боевые упражнения с оружием выполняются в закрытом для судоходства и полетов авиации районе Баренцева моря", - подчеркнули в пресс-службе флота. 

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Продукция
Ту-142
Проекты
Военные учения
СФ
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