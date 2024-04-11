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ТАСС

В ГД сообщили об устранении выявленных во время переносов пусков "Ангары-А5" недочетов

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Ракета-носитель "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион"
Ракета-носитель "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион".
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

По словам первого зампредседателя комитета по экономической политике Дениса Кравченко, приостановка стартовой процедуры означает, что система контроля сработала как должна была, защитив ракету от возможной аварии

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Недочеты, которые были выявлены во время переносов пусков тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5", устранены, заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

Ракета-носитель во вторник должна была совершить первый пуск с космодрома Восточный в 12:00 мск, однако две минуты до пуска поступила автоматическая команда отмены. Старт перенесли на сутки, но и в полдень среды "Ангара" не полетела по техническим причинам. По последним данным, старт тяжелой ракеты-носителя запланирован на 12:00 мск четверга.

"Перенос запуска "Ангары-А5" - не трагедия, а рабочий процесс. Наша страна на новой площадке отрабатывает огромное количество подготовительных процедур, начиная от сборки ракеты и заканчивая стартом. Наша главная задача - минимизация любых рисков, как для людей, так и для дорогостоящей техники, инфраструктуры. <…> Все недочеты, которые были выявлены в первый и второй переносы, устранены - это важно понимать", - сказал Кравченко.

Приостановка стартовой процедуры означает, что система контроля сработала как должна была, защитив ракету от возможной аварии, добавил депутат. Пуск - это очередной этап летных испытаний, перенос старта не является чем-то экстраординарным в ситуации, когда речь идет об испытаниях новой техники, подчеркнул Кравченко. "Для того, чтобы был осуществлен пуск, были получены акты готовности наземной инфраструктуры и допуск по ракете. Госкомиссия приняла соответствующее решение. Летные испытания призваны выявить как недочеты в ракетоносителе, так и ошибки ракетного стола. Поскольку сработала автоматика, слава богу, нет потерь и все живы и здоровы. Пуск намечен на следующий день, что предусмотрено протоколами", - отметил он.

После первого переноса пуска глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил журналистам, что отмена была вызвана сбоем системы наддува бака окислителя центрального блока. Старт был перенесен на полдень среды, однако он все же не состоялся. По словам Борисова, команда на отмену пуска поступила из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя.

Глава Роскосмоса заверил, что "необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло", что переносы по техническим причинам являются для разработчиков рядовым событием и текущий этап испытаний как раз нацелен на выявление подобных нюансов. 

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