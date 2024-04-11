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Отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus якобы является следствием «ядерного шантажа» со стороны России. Такую версию озвучил в беседе с немецкой прессой глава киевского режима Владимир Зеленский.

По утверждению украинского президента, в любом случае отсутствие поставок дальнобойных ракет Киеву не способно защитить мир от «ядерной угрозы России». В то же время, Зеленский подчеркнул, что сам Шольц говорит об отсутствии у Германии ядерного оружия и о том, что не может оставить свою страну без дальнобойных ракет, являющихся самой сильной системой вооружений в ФРГ.

Сам Шольц таких публичных заявлений не делал. Зато он заявлял, что ракеты Taurus не поставляются Украине потому, что он не хочет втягивать свою страну в вооруженный конфликт. Для обслуживания ракет потребуются, отмечает Шольц, военнослужащие бундесвера, но допустить отправку немецких солдат и офицеров на Украину канцлер не может.

Отметим, что украинские власти весьма недовольны тем, что Германия отказывается передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Ведь с помощью этих ракет, учитывая их дальность полета, можно атаковать объекты на территории Российской Федерации. Сейчас Украина вынуждена использовать для этих целей беспилотные летательные аппараты и, гораздо реже, переделанные под удары по наземным целям ракеты зенитных ракетных комплексов С-200. Поставки немецких ракет значительно бы повысили возможности украинских формирований в данном направлении.