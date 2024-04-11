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Военное обозрение

На учениях тайваньские военные отработают прорыв китайской блокады острова

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Источник изображения: topwar.ru

На Тайване опасаются, что Китай рано или поздно перейдет к силовым действиям, поэтому держит свои Вооруженные силы в состоянии боеготовности, регулярно проводя маневры. На таких ежегодных учениях «Ханьгуан», которые в этом году пройдут с 19 по 26 апреля, тайваньские военные отработают прорыв китайской блокады острова.

Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны Тайваня генерал-майор Дун Цзисин.

Сценарий маневров предполагает, что во время военных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Пекин внезапно начнет реальные боевые действия против острова. На маневрах тайваньские военные отработают свою реакцию на такое развитие событий. Целью станет сохранение воздушного и морского сообщения Тайваня с внешним миром.

В апреле будут проведены штабные игры, которые продлятся от пяти до восьми дней, в зависимости от количества сценариев. А «полевые» учения пройдут уже в июле.

Источник изображения: topwar.ru

Дун Цзисин заметил, что в Тайбэе крайне обеспокоены возросшей активностью китайских военных вблизи острова.

Компьютерные военные игры пройдут на созданной в США платформе для моделирования совместных действий подразделений различных родов и видов войск. В учениях планируется задействовать военно-морские силы, авиацию, береговую охрану, береговые противокорабельные средства и БПЛА Тайваня. Симуляции будут проходить на протяжении нескольких дней в круглосуточном режиме.

Отработка Тайбэем вариантов прорыва китайской блокады в значительной степени связана с тем, что НОАК на своих учениях тренируется блокировать и атаковать остров.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Проекты
БПЛА
Военные учения
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