В СНГ назвали три основных источника террористических угроз для Содружества

АТЦ СНГ: угрозы терактов исходят от Афганистана, Ближнего Востока и Украины

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ключевыми факторами, влияющими на возникновение и развитие угроз терроризма для государств СНГ, являются высокая активность международных террористических организаций на территории Афганистана, в сирийско-иракской зоне, а также события на Украине и Ближнем Востоке, заявили участники совещания руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров (АТЦ) государств – участников СНГ.

В мероприятии приняли участие представители компетентных органов 9 государств Содружества – Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

"Стороны отметили, что ключевыми факторами, влияющими на возникновение и развитие угроз террористического характера для государств Содружества, являются высокая активность международных террористических организаций на территории Афганистана, в сирийско-иракской зоне, а также события на Украине и Ближнем Востоке", - говорится в сообщении пресс-бюро АТЦ СНГ.

Также отмечено, что террористическую опасность существенно усиливают возросшие риски нелегального ввоза на территорию государств – участников СНГ оружия и боеприпасов, использование в преступной деятельности новейших информационных и технических достижений (технологий искусственного интеллекта, беспилотных систем и иных роботизированных комплексов). Сохраняются угрозы кибератак на критическую информационную инфраструктуру, системы управления объектами промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспорта.