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ТАСС

Столтенберг заявил, что страны НАТО должны срочно поставить Украине системы ПВО и снаряды

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Andreea Alexandru

Генсек альянса также отметил, что НАТО "не видит прямой угрозы нападения со стороны России"

БРЮССЕЛЬ, 10 апреля. /ТАСС/. Ситуация на поле боя на Украине осложняется, поэтому страны НАТО должны срочно поставить Киеву новые системы ПВО и снаряды, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с новым президентом Финляндии Александером Стуббом.

"Ситуация на поле боя становится более сложной. Задержки в поставках ПВО позволят российским ракетам поразить большее число целей, а задержки в поставках боеприпасов позволят российским войскам вести наступление по всей линии фронта. Страны НАТО должны обеспечить военную поддержку Украине", - заявил он.

Столтенберг в очередной раз призвал сделать поставки оружия Украине не добровольными, а обязательными, что страны НАТО намерены обсуждать на саммите альянса в США в июле.

Генсек альянса также в очередной раз повторил, что НАТО "не видит прямой угрозы нападения со стороны России". По его утверждению, это объясняется тем, что "военное сдерживание НАТО работает".

Он поблагодарил Стубба за поддержку Финляндией Украины, подчеркнув, что с начала конфликта Хельсинки поставили Киеву оружия на €2 млрд. 

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Страны
Россия
США
Украина
Финляндия
Проекты
NATO
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