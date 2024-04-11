Столтенберг заявил, что удары Украины по военным целям в РФ за пределами зоны СВО законны

Генсек НАТО отметил. что это часть права Украины на самооборону

БРЮССЕЛЬ, 10 апреля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что нанесение Украиной ударов по военным целям за пределами зоны СВО законно.

"Это часть права Украины на самооборону - наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны (под этой формулировкой в НАТО всегда подразумевается территория Украины в границах 1991 года - прим.ТАСС), поскольку Россия использует столько различных военных средств для ударов по Украине", - сказал Столтенберг на пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом.