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Си встречается с Лавровым и подтверждает, что Китай делает упор на партнерстве с Россией (Global Times, Китай)

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Визит главы МИД Сергея Лаврова в Китай
Визит главы МИД Сергея Лаврова в Китай.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

GT: Россия и Китай послали Западу мощный сигнал о конце его гегемонии

В ходе визита в Пекин Сергей Лавров встретился со своим коллегой Ван И и председателем КНР Си Цзиньпином, пишет GT. Это событие стало "мощным сигналом" для Запада о том, что Китай твердо решил углублять стратегическое партнерство с Россией, отметили эксперты.

Во вторник в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам китайских аналитиков, это событие посылает мощный сигнал о том, что Поднебесная будет решительно развивать свое стратегическое партнерство с Москвой, несмотря на давление со стороны Запада. Сотрудничество двух стран остается ключом к глобальному стратегическому балансу — и надеждой на продвижение концепции многополярного мира, в котором государствам Глобального Юга отведены бóльшие роли.

Си попросил Лаврова передать искренние приветствия российскому президенту Владимиру Путину. Как передает агентство "Синьхуа", Си, отметив, что в этом году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами, заявил, что Москва и Пекин отправились в новый путь — путь гармоничного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества между крупными державами и странами-соседями. Все это приносит пользу России, Китаю и их народам, а их партнерство привнесло мудрость и силу в дело обеспечения международной справедливости и правосудия.

Ранее в тот же день в китайской столице с Лавровым переговорил министр иностранных дел КНР Ван И. Оба дипломата выразили надежду на укрепление прагматического сотрудничества в различных областях, сообщает "Синьхуа".

Ван И, по совместительству член Политбюро ЦК КПК, указал, что Китай стремится работать с Россией в соответствии с договоренностями, достигнутыми главами двух государств, с целью усиления сопряжения планов по развитию стран и продвижения практической кооперации в разных сферах.

После встречи главные дипломаты России и Китая провели совместную пресс-конференцию, на которой Ван И упомянул о пяти принципах "всегда". К примеру, он сказал, что две страны должны всегда следовать стратегическому руководству дипломатии глав государств, всегда придерживаться принципов неприсоединения к союзам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон.

Москве и Пекину следует всегда оставаться на правильном курсе в главных принципиальных вопросах. Будучи постоянными членами Совбеза ООН и крупными развивающимися государствами, Россия и Китай активно отвечают на общие чаяния и оправданные тревоги народов всех стран, отстаивают новый путь межгосударственных отношений, предусматривающий диалог и партнерство, а не конфронтацию и вступление в альянсы. Они активно продвигают строительство сообщества единой судьбы человечества (предложенная Си Цзиньпином концепция построения нового типа международных отношений и продвижения реформы системы глобального управления в период великого развития, крупных перемен и больших изменений в международной обстановке. — Прим. ИноСМИ), добавил Ван И.

Ян Цзинь (Yang Jin), младший научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований Китайской академии общественных наук, считает, что наблюдения, сделанные Си Цзиньпином, и пять принципов "всегда", выдвинутые Ван И, намечают "рамки и контуры" для будущего развития всестороннего стратегического партнерства по координации между Россией и Китаем.

Тем не менее США и НАТО настаивают на изображении отношений между Москвой и Пекином как явления сродни "антизападному альянсу". Это в корне неверно. Как говорят эксперты, вновь подтверждая приверженность принципам "неприсоединения к союзам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон", Россия и Китай, демонстрируя четкую позицию, опровергают подобные заявления.

Многополярный мир

Китай всегда придает большое значение развитию отношений между двумя странами и готов укреплять двусторонние контакты с Россией, усиливать многостороннее стратегическое взаимодействие в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, отметил Си Цзиньпин во время встречи с Сергеем Лавровым.

По его словам, две страны проявят бóльшую ответственность, обеспечат сплоченность стран Глобального Юга в духе равенства, открытости, прозрачности и инклюзивности, станут продвигать реформирование системы глобального управления и будут всеми силами направлять формирование сообщества единой судьбы человечества.

Аналитики заявили, что Москва и Пекин пытаются продвинуть концепцию многополярного мира, в котором развивающимся странам и формирующимся экономикам Глобального Юга отведена бóльшая роль; а это есть антитезис однополярности, при которой доминируют лишь США.

"Россия и Китай не будут нацеливаться на третьи стороны, однако, если гегемонические силы начнут угрожать им или стабильности на планете, две страны сплотятся и будут сражаться вместе во имя защиты собственных интересов и мира во всем мире", — указал Ли Хайдун (Li Haidong), профессор Китайского университета иностранных дел.

Вот почему Россия и Китай, а также другие члены СБ ООН, выступают за немедленное прекращение огня и возобновление гуманитарной помощи Газе, хотя США снова и снова накладывали вето, пока 25 марта не была принята наконец резолюция о временном перемирии на время Рамадана, пояснили эксперты.

На совместной пресс-конференции Ван И отметил, что в этом году Россия будет председательствовать в БРИКС, а Китай — в ШОС, на ротационной основе. Обе стороны будут оказывать друг другу поддержку в председательстве и освещать этот "момент Юга" в глобальном управлении.

На форуме в Пекине 28 марта Ричард Саква (Richard Sakwa), профессор российской и европейской политики в Школе политики и международных отношений британского Кентского университета, заявил, что российско-китайские отношения — это "одна из ключевых осей международной политики. Они не только крайне важны, но также необходимы" для поддержания глобального стратегического баланса.

Лавров на встрече с Ван И сказал, что Москва поддерживает выдвинутую Пекином Инициативу по глобальной безопасности и готова углублять сотрудничество с КНР на многосторонних платформах в целях содействия установлению более справедливого и демократического международного порядка.

Стороны провели углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу, израильско-палестинскому конфликту, ситуации в АТР и другим международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

Украинский кризис и борьба с терроризмом

На совместной пресс-конференции с Лавровым Ван заявил, что в вопросе Украины Китай надеется на "скорейшее прекращение огня и окончание конфликта". Как он отметил, Пекин поддерживает своевременный созыв международной конференции, которую признали бы как Москва, так и Киев и в которой наравне участвовали бы все стороны, а также справедливое обсуждение всех вариантов достижения мира, неважно, первый это путь или второй.

Цуй Хэн (Cui Heng), ученый из Китайского Национального института международного обмена ШОС и судебного сотрудничества, сказал, что "некоторые западные страны всегда обвиняли Китай в „пророссийской“ позиции, но на самом деле мы всего лишь запрашиваем механизм, который может быть принят всеми участниками и который будет предусматривать одинаковое отношение ко всем".

"Позиция Китая основана на желании остановить кровопролитие, а вот американская заключается в использовании [украинского] конфликта для максимального ослабления России. В какой-то мере ход развития кризиса зависит от президентских выборов в США, которые пройдут позже в этом году, — отметил Цуй. — В случае избрания Дональда Трампа появится шанс на выход из тупика, хотя, если победит Джо Байден, мы тоже можем засвидетельствовать определенные изменения — ведь, возможно, Вашингтон и его союзники уже не смогут позволить себе продолжать военные действия".

На встрече с Лавровым Си подчеркнул, что Китай поддерживает процветание России, соответствующему ее национальным условиям, а также поддерживает страну в борьбе с терроризмом и обеспечении общественной безопасности и социальной стабильности.

Ван И на пресс-конференции с российским коллегой заявил, что Пекин также должен уделять внимание решению других глобальных и региональных проблем и вооруженных конфликтов, в том числе продолжать борьбу с терроризмом. "Китай еще раз осудил террористический акт в Москве и выразил соболезнования и поддержку России", — сказал дипломат.

"Китайский народ — тоже жертва терроризма. Терроризм всегда был общим вызовом, стоящим перед человечеством. Международное сообщество должно занять позицию абсолютной нетерпимости и решительно бороться со всеми формами терроризма, а также твердо поддерживать усилия всех сторон по поддержанию национальной безопасности и стабильности, усиливать глобальное антитеррористическое сотрудничество, координировать развитие и безопасность, а также устранять рассадники терроризма", — отметил он.

"Благодарю китайскую сторону за соболезнования в связи с терактом в Подмосковье 22 марта этого года, за поддержку борьбы России с терроризмом", — ответил Лавров на встрече с Ван И.

"Все причастные [к теракту], безусловно, понесут наказание, — заявил главный российский дипломат. — Наше [российско-китайское] сотрудничество по контртеррору будет продолжаться, в том числе в рамках многосторонних институтов".

Китай и Россия — две крупные державы ШОС, и антитеррористическое сотрудничество между ними и другими членами организации имеет большое значение для регионального мира и стабильности, особенно когда угроза терроризма вновь поднимается в соответствующих областях, отмечают эксперты. Помимо обсуждений на дипломатическом уровне, две страны задействуют военные, правоохранительные и разведывательные органы, которые будут продвигать совместную работу в борьбе с терроризмом.

Автор: Ян Шэн (Yang Sheng)

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