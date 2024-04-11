Опубликованы кадры американских топливозаправщиков Oshkosh на вооружении ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены довольно редкие для украинского театра военных действий американские топливозаправщики Oshkosh HEMTT M978 A4 8x8, поставленные ВСУ странами НАТО.

В кадр попали как минимум три единицы этой техники. Однако, при этом стоит отметить, что американские топливозаправщики не оборудованы даже простейшими противодронными решетками, что делает их уязвимыми не только для ударов артиллерии, но и для атак обычных FPV-дронов.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Oshkosh HEMTT M978 A4 является версией тяжелых грузовиков Oshkosh HEMTT A4, предназначенной для заправки техники топливом. Тактический грузовик спроектирован с учетом возможности использования в полевых условиях. Топливозаправщики этого типа способны перевозить более десяти тысяч литров топлива. Кроме того, этот топливозаправщик обладает улучшенной подвеской, мощной трансмиссией и бронированной кабиной.

Между тем, не исключено, что уже в ближайшее время ВСУ могут столкнуться с острой нехваткой топливо. Из-за создавшегося вследствие уничтожения значительной части электростанций недостатка энергетических мощностей возможен частичный переход энергосистемы страны на использование нефтепродуктов, что неминуемо приведет к удорожанию логистики и дефициту топлива, что отразится на и без того стремительно снижающейся боеспособности украинской армии.