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Военное обозрение

В индийских вооружённых силах создадут имитирующие действия противника подразделения OPFOR

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Источник изображения: topwar.ru

В вооруженных силах Индии вскоре могут появиться довольно необычные специализированные подразделения, созданные по примеру американских OPFOR или OpFor (Opposing Forces/Opposition Force), сообщает индийская ежедневная газета на английском языке Business Standard. Особенность данных штатных формирований регулярной национальной армии состоит в том, что они максимально достоверно и точно имитируют действия потенциального или реального противника.

В задачи подразделений OPFOR входит участие в учениях и военных играх, где они насколько это возможно реалистично изображают врага, включая методы ведения боевых действий. Военнослужащие таких формирований часто одеваются в аналогичную противнику униформу, включая схожие знаки различия, используют соответствующее оружие, а технике придается похожий внешний вид. В ходе учений силы OPFOR также руководствуются уставными документами иностранных армий, в том числе при формировании организационно-штатных структур общевойсковых соединений (ОШС).

Для обеспечения реалистичной игры в войну и обучения будет изучена возможность создания специализированной организации для функционирования в качестве противоборствующей силы

— говорится в пресс-релизе министерства обороны Индии.

Предполагается, что первые имитационные подразделения будут созданы в составе Сухопутных сил ВС Индии. Затем подразделения OPFOR, аналогичные эскадрилье условного противника «Агрессор» ВВС США, могут появиться и в составе индийских Военно-воздушных сил, сообщает издание.

Чаще всего роль условного врага на учениях временно исполняют действующие подразделения вооруженных сил, которые отличаются от своих «противников» только поставленными перед ними целями. Однако крупные армии обычно содержат специализированные группы, обученные тому, чтобы точно воспроизводить реальных врагов и обеспечить более реалистичный опыт в военных играх.

В то же время, во избежание дипломатических конфликтов в случае указания реальной нации в качестве вероятного врага, в учебных сценариях часто используются вымышленные страны, но с военными характеристиками, схожими с ожидаемым реальным противником. К слову, именно такие сценарии разыгрываются в крупномасштабных учениях НАТО «Стойкий защитник 2024» (Steadfast Defender 2024), проходящих с января по май в Европе, в ходе которых отрабатывается отражение агрессии гипотетического противника на одну из стран альянса. Причем в НАТО особо не скрывают, что под таковым подразумевается в первую очередь Россия и отчасти Белоруссия.

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Страны
Белоруссия
Индия
Россия
США
Проекты
NATO
Военные учения
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