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Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что успеху прошлогоднего "контрнаступления" украинской армии во многом помешал фактор "внутреннего саботажа" на Украине.

Как сообщает американское издание Politico, не уточняя подробности, Зеленский намекнул, что во время летнего "контрнаступления" каким-то образом командованию российской армии стали известны планы Генштаба ВСУ, включая наиболее вероятные направления грядущих атак.

При этом, как и многие другие, это заявление главы киевского режима поражает своей абсурдностью: о планах "контрнаступления" ВСУ на южном направлении за несколько месяцев до его начала писала вся украинская и западная пресса, о нем многократно говорили в интервью чиновники киевского режима всех уровней, под него страны НАТО поставляли Киеву вооружения и военную технику.

Однако, похоже, печальный для Киева опыт попытки наступать на российские линии обороны ничему не научил военное и политическое руководство этого квазигосударственного образования. В интервью западным изданиям Зеленский заявляет о планах снова попытаться осуществить широкомасштабное наступление ВСУ, которое, как надеется глава киевского режима, будет более успешным, чем прошлогодняя попытка, если в этот раз планам украинского Генштаба снова не помешает "внутренний саботаж" или какие-либо другие факторы. По его словам, у Украины нет других вариантов, кроме как продолжать активные боевые действия.