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ЦАМТО

Румыния оценивает возможность покупки ОБТ K2 в Республике Корея

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Танк K2 Black Panther
Танк K2 Black Panther.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 10 апреля. Румыния намерена провести полевые и огневые испытания основного боевого танка (ОБТ) K2 "Блэк Пантер" южнокорейского производства в рамках оценки возможности их приобретения.

Как сообщает Armyrecognition.com, наблюдать за испытаниями, начало которых запланировано на 10 мая 2024 года, будут представители вооруженных сил Румынии и компаний-производителей из Республики Корея и Румынии.

Данное сообщение соответствует планам, раскрытым в ходе состоявшейся в 2023 году конференции, посвященной двустороннему оборонному сотрудничеству между Румынией и Южной Кореей. В частности, начальник главного управления вооружений генерал-майор Теодор Инчикаш в ходе мероприятия заявил о наличии планов закупки до 300 новых танков для модернизации парка вооружений ВС Румынии.

Стратегия Румынии по диверсификации и укреплению своего военного арсенала посредством партнерства с зарубежными партнерами была представлена 7 июля 2023 года. Власти страны проявили большой интерес к основному боевому танку K-2 "Блэк Пантер" компании Hyundai Rotem и самоходной гаубице K9 "Тандер".

По данным Armyrecognition.com, запланированные на май испытания являются не просто процедурой оценки техники, но и важным шагом на пути к окончательному согласованию содержания контракта между Румынией и Южной Кореей. По итогам проведенных в прошлом году переговоров ожидается не только закупка танков К2, но и обсуждение покупки зенитных ракетных комплексов и РСЗО.

Переговоры представителей Румынии и Республики Корея о приобретении военной техники отражают более широкую тенденцию диверсификации европейскими странами источников оборонных закупок для повышения боеготовности своих вооруженных сил. Ранее ВС Польши приобрели крупную партию танков K2. Самоходные гаубицы K9 закупили ВС Норвегии, Финляндии, Эстонии и Польши.

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Продукция
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