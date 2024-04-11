Танки Т-90М по опыту СВО получили дополнительную защиту в носовой части от подрыва мин

Заместитель начальника по производству сборочного цеха "Уралвагонзавода" Алексей Калитюк отметил, что также введена лобовая защита

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Танки Т-90М "Прорыв" после начала спецоперации получили дополнительную защиту днища от подрыва мин в районе носовой части. Об этом сообщил заместитель начальника по производству сборочного цеха "Уралвагонзавода" Алексей Калитюк.

"Была введена дополнительная носовая, лобовая защита. То есть на угловом донном листе - от подрыва мин. Если изделие наезжает на мину носовой частью, она [защита] дополнительно отрабатывает", - сказал он в эфире многосерийного проекта "Тыл", отвечая на вопрос о совершенствовании защиты машины с учетом опыта СВО.

Ранее генеральный директор концерна УВЗ (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Потапов отмечал, что танки всех применяющихся в ходе СВО семейств - Т-72, Т-80 и Т-90 - продолжают модифицироваться с учетом боевого опыта и пожеланий танкистов.

Танк Т-90М "Прорыв" - самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.