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ТАСС

Германия поставила Украине за две недели 6 тыс. 155-мм боеприпасов

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Источник изображения: topwar.ru

Также Берлин поставил Киеву 16 разведывательных БПЛА Vector, гусеничный вездеход Warthog и другую военную продукцию

БЕРЛИН, 10 апреля. /ТАСС/. Германия за две недели поставила Украине 6 тыс. 155-мм снарядов, 16 разведывательных БПЛА Vector, 30 разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun, гусеничный вездеход Warthog и другую военную продукцию. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства.

Согласно данным властей, ФРГ также направила Киеву 680 штурмовых винтовок Haenel MK 556, 120 винтовок Haenel CR 308, 50 снайперских винтовок Haenel HLR 338, 1 млн патронов для стрелкового оружия, 2 машины разминирования Wisent 1, 30 комплектов средств противодействия БПЛА, 11 мобильных систем разминирования, 3 минных трала, 70 инфракрасных камер и 5 тыс. детонаторов. Предыдущий раз список обновлялся 28 марта.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Киеву будут лишь затягивать конфликт на Украине. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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