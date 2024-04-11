Войти
ТАСС

Тренажерный комплекс Российской орбитальной станции планируется запустить в 2027 году

124
0
0
Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Тренажерный комплекс будет иметь несколько модулей станции РОС, для каждого модуля будет предусмотрено рабочее место оператора, остальная часть тренажера будет представлять собой систему коллективного пользования

НОВОСИБИРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Тренажерный комплекс будущей Российской орбитальной станции (РОС) планируют построить и запустить для подготовки космонавтов в 2027 году - за 1,5 года до первого пилотируемого полета на станцию. Об этом рассказал на лекции в Новосибирском государственном университете (НГУ) главный конструктор тренажеров российского сегмента МКС, ТПК "Союз", перспективных транспортных кораблей, заслуженный испытатель космической техники Владимир Хрипунов.

"В любом случае, в 2027 году у нас должен быть тренажер", - сказал Хрипунов.

По его словам, тренажерный комплекс будет иметь несколько модулей станции РОС, для каждого модуля будет предусмотрено рабочее место оператора, остальная часть тренажера будет представлять собой систему коллективного пользования, которая может работать на каждый модуль в отдельности или на весь тренажерный комплекс.

Также Хрипунов рассказал, что с июля 2024 года начнется монтаж комплексного тренажера транспортного корабля нового поколения, который полетит к Российской орбитальной станции. К середине 2025 года тренажер будет сдан после всех отладочных мероприятий.

Идея о создании Россией собственной орбитальной станции была озвучена в апреле 2021 года. В октябре прошлого года глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что стоимость станции оценена в 609 млрд рублей до 2032 года, из них 150 млрд планируется потратить в первые три года. По его словам, проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в создании станции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
БРИКС
МКС
Похожие новости
03.04.2024
Роскосмос утвердил эскизный проект перспективной Российской орбитальной станции
22.02.2024
Интервью. Юрий Борисов: «Ракета «Амур-СПГ» и сверхлегкий носитель будут многоразовыми»
06.02.2024
Борисов: эскизный проект Российской орбитальной станции соответствует требованиям
06.02.2024
Борисов совершил "виртуальный полет" по МКС
01.12.2023
В Роскосмосе заявили, что дорожат продолжением контактов с зарубежными партнерами
21.11.2023
Борисов сообщил о переговорах со странами БРИКС по поводу участия в проекте РОС
28.07.2022
«РОСС необходима для национальной безопасности нашей страны»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 02:42
  • 2697
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.04 02:40
  • 712
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 21:54
  • 2
Показаны кадры с российским танком Т-72 с новой антидроновой защитой из зоны спецоперации
  • 10.04 18:56
  • 3
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 10.04 18:35
  • 109
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.04 18:12
  • 94
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 10.04 16:39
  • 20
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 10.04 16:38
  • 86
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 10.04 16:34
  • 5
Дальний беспилотник и противолодочный самолет США провели многочасовую разведку у Черноморского побережья России
  • 10.04 16:15
  • 17
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 10.04 16:06
  • 12
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 10.04 15:57
  • 0
Эволюция снабжения войск: современные подходы и технологии
  • 10.04 15:53
  • 0
УДО на Украине: Демонстрация Западу наличия сил противостоять России
  • 10.04 15:52
  • 0
В погоне за оружием Польша и Прибалтика забыли про людей
  • 10.04 15:45
  • 6
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35