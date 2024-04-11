Тренажерный комплекс Российской орбитальной станции планируется запустить в 2027 году

Тренажерный комплекс будет иметь несколько модулей станции РОС, для каждого модуля будет предусмотрено рабочее место оператора, остальная часть тренажера будет представлять собой систему коллективного пользования

НОВОСИБИРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Тренажерный комплекс будущей Российской орбитальной станции (РОС) планируют построить и запустить для подготовки космонавтов в 2027 году - за 1,5 года до первого пилотируемого полета на станцию. Об этом рассказал на лекции в Новосибирском государственном университете (НГУ) главный конструктор тренажеров российского сегмента МКС, ТПК "Союз", перспективных транспортных кораблей, заслуженный испытатель космической техники Владимир Хрипунов.

"В любом случае, в 2027 году у нас должен быть тренажер", - сказал Хрипунов.

По его словам, тренажерный комплекс будет иметь несколько модулей станции РОС, для каждого модуля будет предусмотрено рабочее место оператора, остальная часть тренажера будет представлять собой систему коллективного пользования, которая может работать на каждый модуль в отдельности или на весь тренажерный комплекс.

Также Хрипунов рассказал, что с июля 2024 года начнется монтаж комплексного тренажера транспортного корабля нового поколения, который полетит к Российской орбитальной станции. К середине 2025 года тренажер будет сдан после всех отладочных мероприятий.

Идея о создании Россией собственной орбитальной станции была озвучена в апреле 2021 года. В октябре прошлого года глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что стоимость станции оценена в 609 млрд рублей до 2032 года, из них 150 млрд планируется потратить в первые три года. По его словам, проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в создании станции.