В Белоруссии считают, что их космическая программа стала результатом сотрудничества с РФ

Главный ученый секретарь Национальной академии наук республики Василий Гурский подчеркнул, что была "создана полноценная космическая отрасль, в которой задействовано уже более 20 научных и производ...

МИНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Космическая программа Белоруссии является результатом плодотворного белорусско-российского сотрудничества. Об этом заявил главный ученый секретарь Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Василий Гурский.

"Мы можем говорить, что наша космическая программа является результатом нашего сотрудничества, белорусско-российского плодотворного сотрудничества и дружбы наших народов и сотрудничества наших ученых", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной к отмечаемому 12 апреля Всемирному дню авиации и космонавтики.

Гурский подчеркнул, что благодаря этому сотрудничеству и реализации в его рамках многих программ в Белоруссии была "создана полноценная космическая отрасль, в которой задействовано уже более 20 научных и производственных организаций и трудятся более 4 тыс. очень высококвалифицированных сотрудников".

Главный ученый секретарь НАН указал, что успех Белоруссии в области освоения космоса не является чем-то случайным или спонтанным. "Несомненно, это результат большой, долгосрочной и целенаправленной работы очень и очень многих людей. Прежде всего необходимо отметить, что развитие белорусской космической программы - это инициатива нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко. Благодаря его поддержке и развивается вся космическая деятельность в нашей стране", - заявил он.

"Еще в 2004 году указом главы государства на Национальную академию наук Беларуси были возложены функции по координации и государственному регулированию космической деятельности. Для выполнения этих функций в Академии наук было создано и успешно функционирует Агентство по космическим исследованиям. Конечно же, основным партнером в космической деятельности, космических исследованиях для Беларуси является Российская Федерация и, в частности, госкорпорация "Роскосмос". С ними у нас сложилось наиболее тесное и плодотворное сотрудничество", - сказал Гурский.

Он отметил, что за период с 1999 года было реализовано восемь научно-технических программ Союзного государства, в результате выполнения которых был заложен технологический фундамент космической индустрии в Белоруссии, прежде всего в области дистанционного зондирования Земли. "По технической документации, которая разработана была нашими белорусскими учеными, была создана целая группировка российских спутников серии "Канопус", которые в настоящий момент составляют белорусско-российскую группировку дистанционного зондирования Земли", - напомнил главный ученый секретарь НАН.