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Интерфакс-АВН

Председатель КНР принял в Пекине экс-главу администрации Тайваня

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Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Пекин. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу в Пекине с бывшим главой администрации Тайваня Ма Инцзю, который прибыл во главе с делегацией на 11-дневный визит на материковый Китай, передают в среду СМИ КНР.

"Соотечественники по обе стороны (Тайваньского пролива - ИФ) - китайцы. Не существует таких проблем, которые было бы невозможно решить. И никакие силы не смогут нас разъединить", - заявил Си Цзиньпин в своем вступительном слове.

Он добавил, что различия в политических системах "не могут изменить тот факт, что обе стороны являются одной страной, а иностранное вмешательство не может остановить стремление к объединению".

В свою очередь Ма Инцзю выразил надежду на то, что обе стороны "смогут уважать ценности и уклад жизни своего народа".

"Недавняя напряженность вызвала чувство небезопасности в обществе на Тайване", - сказал политик.

"Если бы началась война, это было бы невыносимо для китайского народа. Обе стороны обладают мудростью, чтобы решить разногласия мирным путем", - убежден он.

В предыдущий раз политики проводили встречу в Сингапуре в ноябре 2015 года, когда Ма Инцзю возглавлял тайваньскую администрацию.

Ма Инцзю в нынешней поездке возглавил группу тайваньских студентов, прибывших в КНР в рамках культурного обмена.

Ранее этот политик провел два срока на посту руководителя администрации Тайваня, второй его срок завершился в 2016 году, однако, как отмечает South China Morning Post, он сохраняет влияние среди оппозиции на Тайване.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Отношения Пекина и Тайваня значительно улучшались в период 2008-2016 годов, когда главой тайваньской администрации являлся представитель Гоминьдана Ма Инцзю. Однако с того момента, как главой тайваньской администрации в 2016 году стала Цай Инвэнь, Пекин нарастил военное давление на Тайвань.

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Страны
Китай
Сингапуp
Тайвань
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