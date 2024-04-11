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ТАСС

В Литве заявили, что пакет военной помощи Вильнюса Киеву превысит план в €200 млн

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Флаги Литвы и Евросоюза
Флаги Литвы и Евросоюза.
Источник изображения: ТАСС/Сергей Савостьянов

Как отметил глава Минобороны республики Лауринас Касчюнас, в рамках этого пакета Киеву уже оказали военную помощь в размере €84 млн

ВИЛЬНЮС, 10 апреля. /ТАСС/. Пакет военной помощи Украине, который запланирован Литвой на ближайшие три года в размере €200 млн, превысит первоначальные объемы. Об этом заявил агентству BNS находящийся с визитом на Украине глава Минобороны балтийской республики Лауринас Касчюнас.

"Состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой представлен план поддержки Украины. При этом мы сообщили, что пакет помощи превысит ранее предусмотренную сумму в €200 млн", - приводятся слова военного министра.

Как отметил Касчюнас, в рамках этого пакета Киеву уже оказана военная помощь в размере €84 млн. "Это на €20 млн больше, чем к данному времени планировалось", - сказал он.

Касчюнас был утвержден главой Минобороны в конце марта текущего года. Это его первый зарубежный визит. 

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Страны
Литва
Украина
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