Российско-белорусская группировка спутников ДЗЗ может быть запущена в 2027 году

Директор предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой напомнил о том, что группировка малых космических аппаратов создается в рамках программы Союзного государства "Комплекс-СГ"

МИНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Спутники из состава российско-белорусской космической группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) могут быть запущены в 2027 году. Об этом сообщил директор предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Сергей Золотой.

"По нашим расчетам, запуск возможен в 2027 году такой группировки", - сказал он на пресс-конференции.

Золотой напомнил о том, что группировка малых космических аппаратов создается в рамках программы Союзного государства "Комплекс-СГ". "Два аппарата делает Россия, и один делает Беларусь, это космические аппараты весом 10 кг. Один аппарат будет немножко посерьезнее, там килограмм 50. Группировка будет решать задачи, связанные с дистанционным зондированием Земли. Камера, которая будет установлена на том аппарате, который потяжелее, будет обеспечивать разрешение около двух метров", - сказал директор предприятия НАН.

"Два маленьких аппарата, один российский, один белорусский, весом 10 кг, будут решать задачу мониторинга околоземного пространства, мониторинга ионосферы. Сейчас практически состав аппаратуры уже согласован", - отметил он.

Золотой сообщил, что аппараты будут готовы к запуску "где-то к 2026 году". "А запуск этой группировки будет реализован в рамках отдельного мероприятия Союзного государства. Сейчас это мероприятие как раз формируется", - добавил директор.

Он напомнил, что в настоящее время продолжается работа по созданию российско-белорусского спутника ДЗЗ с расширением 0,35 м. "Запуск запланирован на 2028 год, - уточнил Золотой. - Здесь традиционная кооперация - Россия делает платформу и обеспечит запуск, и Беларусь делает телескоп. Наше предприятие "Пеленг" сделает соответствующие оптический прибор, которым можно будет получать снимки очень высокого качества с высоты 500 км".