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Военный эксперт объяснил действие белого фосфора на организм человека

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters.

Военный Эксперт Дандыкин: белый фосфор выжигает человека изнутри

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил действие на человеческий организм белого фосфора, который, как сообщили СМИ, мог быть использован Киевом в Донецкой народной республике (ДНР). В беседе с «Лентой.ру» Дандыкин подчеркнул, что этот вид оружия «выжигает человека изнутри».

Ранее СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщали, что ВСУ сбросили химоружие с фосфором у Клещеевки на артемовском направлении в ДНР. По словам источника, колбы с опасным веществом украинские военные сбрасывали с беспилотников. Он также допустил, что ВСУ могли применять адамсит, который при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако.

«Белый фосфор запрещен Женевской конвенцией, он в воде безопасен, активируется в воздухе. У него ядовито-оранжевый дым. Причем активируется температурой до 800 градусов, при попадании в дыхательные пути человека выжигается все изнутри, что приводит либо к тяжелой инвалидности, либо к гибели. Если тело ничем не прикрыто, то от тела буквально ничего не остается», — рассказал Дандыкин.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя эту информацию, подчеркнул, что данный вопрос стоит поднять в рамках Совбеза ООН. «Если эта информация подтвердится — нужно, чтобы она была подтверждена, — то ВСУ и Киев совершили тяжкое преступление, и они автоматически попадают в разряд военных преступников, как бы ни относились отдельные страны к России и к этому конфликту. Использование белого фосфора ВСУ — это международное преступление», — сказал Джабаров в разговоре с «Лентой.ру».

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