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Военное обозрение

Опубликованы кадры уничтожения эксклюзивной американской роботизированной машины MUTT

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть уничтожение ударом FPV-дрона переданной Западом боевикам киевского режима эксклюзивной американской роботизированной машины-носильщика MUTT.

Машина была передана ВСУ компанией-производителем для проведения испытаний в боевых условиях, однако вскоре была уничтожена бойцами российской армии на Артемовском направлении.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Беспилотная машина-носильщик MUTT является новейшей разработкой компании Dynamics Land Systems. Аппарат предназначен для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых с поля боя. Грузоподъемность роботизированного носильщика — до 500 килограммов. Без дополнительной подзарядки MUTT способен обходиться до трех суток. Кроме того, во время остановки его можно использовать в качестве своеобразного пауэрбанка для зарядки других устройств. Также на MUTT можно установить дистанционно управляемый боевой модуль или платформу запуска разведывательных беспилотников.

Предполагается, что роботы-носильщики в американской армии будут использоваться в первую очередь для перевозки грузов и для разведки. Благодаря таким роботизированным системам предполагается повысить мобильность подразделений армии США.

MUTT стал очередным продуктом Dynamics Land Systems, показательно уничтоженным ВС РФ в зоне проведения спецоперации на Украине. Ранее российская армия продемонстрировала эффективное поражение танков Abrams, а также боевых машин Stryker и LAV, также выпускаемых этой компанией.

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