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ТАСС

Захарова: РФ готова к любому развитию событий с НАТО по вопросу отправки войск на Украину

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что Москва по дипломатическим каналам не запрашивала разъяснения Парижа относительно отправки войск на Украину

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Россия готова к любому развитию событий с Североатлантическим альянсом в связи с возможной отправкой западных войск на Украину, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ответ на вопрос, запрашивала ли Москва по дипломатическим каналам разъяснения Парижа относительно отправки войск на Украину, она сказала: "Нет, никаких разъяснений мы не запрашивали и не собираемся это делать". "Мы принимаем эти агрессивные заявления к сведению. Мы готовы к любому развитию событий. Мы свою позицию обозначили", - подчеркнула Захарова.

Дипломат указала, что российская сторона видела, как соответствующие заявления президента Франции Эмманюэля Макрона были встречены его союзниками по Евросоюзу и НАТО, которые сказали, что "под этим не подписывались и не понимают, о чем идет речь". "Заявления вызвали отторжение со стороны подавляющего большинства французских граждан, которые тоже не желают превращаться в пушечное мясо по примеру граждан Украины для режима президента Украины Владимира Зеленского ради опасных геополитических амбиций правящих западных элит".

Ранее президент Франции сообщил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных государств поднималась тема возможной отправки сухопутных войск на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такой сценарий в будущем исключать нельзя. 

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Страны
Россия
Украина
Франция
Проекты
NATO
Евросоюз
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