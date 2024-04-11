Войти
Lenta.ru

«Ростех» показал испытания «Терминатора»

123
0
0

Госкорпорация «Ростех» опубликовала видео с испытаниями БМПТ «Терминатор»

Госкорпорация «Ростех» в Telegram опубликовала видео с испытаниями боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» производства «Уралвагонзавода».



В комментарии к ролику напоминается, что недавно боевая машина в зоне специальной военной операции (СВО) успешно применила 30-миллиметровый выстрел с осколочно-фугасным снарядом с дистанционно-управляемым взрывателем.

Также БМПТ получила комплекс дистанционного управления временем подрыва. «Это супернадежное прикрытие для танков, а от многоканального комплекса вооружения, позволяющего одновременно вести огонь по четырем-пяти целям, врагу попросту негде укрыться», — добавили в «Уралвагонзаводе».

В феврале «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщила, что БМПТ «Терминатор» доработали с учетом СВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Похожие новости
26.06.2012
В Международном форуме «Технологии в машиностроении-2012» примут участие 198 российских организаций и 21 зарубежная компания
25.06.2012
Молчащие в "Терновнике"
25.06.2012
На международном форуме "Технологии в машиностроении-2012" инозаказчикам будут продемонстрированы 93 экспоната, на которые еще нет разрешения на экспорт
06.06.2012
Во Франции в июне начнет работу выставка «ЕВРОСАТОРИ-2012»
12.04.2012
На выставке DSA-2012 в Куала-Лумпуре будут представлены 17 российских организаций
12.03.2012
Россия показала в Таиланде старую технику
21.09.2011
Картинки с выставки или зачем нам «Терминатор»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 02:40
  • 712
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 21:54
  • 2
Показаны кадры с российским танком Т-72 с новой антидроновой защитой из зоны спецоперации
  • 10.04 18:56
  • 3
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 10.04 18:35
  • 109
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.04 18:12
  • 94
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 10.04 16:39
  • 20
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 10.04 16:38
  • 86
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 10.04 16:34
  • 5
Дальний беспилотник и противолодочный самолет США провели многочасовую разведку у Черноморского побережья России
  • 10.04 16:15
  • 17
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 10.04 16:06
  • 12
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 10.04 15:57
  • 0
Эволюция снабжения войск: современные подходы и технологии
  • 10.04 15:53
  • 0
УДО на Украине: Демонстрация Западу наличия сил противостоять России
  • 10.04 15:52
  • 0
В погоне за оружием Польша и Прибалтика забыли про людей
  • 10.04 15:45
  • 6
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 10.04 10:51
  • 10
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана