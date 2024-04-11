«Ростех» показал испытания «Терминатора»

Госкорпорация «Ростех» опубликовала видео с испытаниями БМПТ «Терминатор»

Госкорпорация «Ростех» в Telegram опубликовала видео с испытаниями боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» производства «Уралвагонзавода».

В комментарии к ролику напоминается, что недавно боевая машина в зоне специальной военной операции (СВО) успешно применила 30-миллиметровый выстрел с осколочно-фугасным снарядом с дистанционно-управляемым взрывателем.

Также БМПТ получила комплекс дистанционного управления временем подрыва. «Это супернадежное прикрытие для танков, а от многоканального комплекса вооружения, позволяющего одновременно вести огонь по четырем-пяти целям, врагу попросту негде укрыться», — добавили в «Уралвагонзаводе».

В феврале «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщила, что БМПТ «Терминатор» доработали с учетом СВО.