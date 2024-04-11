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Интерфакс-АВН

Пуск "Ангары-А5" вновь отменили

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«Ангара-А5»
«Ангара-А5».
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный вновь отменен, следует из трансляции "Роскосмоса".

"Выдана команда "отмена пуска". Руководителям работ подготовиться к 24 часовой стоянке", - сказал диктор в ходе трансляции "Роскосмоса".

Изначально пуск должен был состояться 9 апреля в 12:00 по московскому времени, однако он был отменен. По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, пуск был отменен автоматикой за две минуты до старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. В связи с этим пуск ракеты был перенесен на резервную дату - 10 апреля.

Головным разработчиком и производителем ракет семейства "Ангара" является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, однако ведется процесс перевода производства из Москвы на омский завод "Полет", также входящий в центр. 1 февраля Борисов сообщил, что после завершения реконструкции ПО "Полет" сможет собирать около восьми тяжелых ракет-носителей "Ангара-А5" в год.

Основным заказчиком семейства данных ракет является Минобороны РФ.

Ракеты семейства "Ангара" должны прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М". Ракета "Протон" эксплуатируется с середины 1960-х годов. С 2001 года полезный груз на орбиту выводит модернизированная версия ракеты - "Протон-М".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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